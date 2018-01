Julie Franch Loop er assistenttræner i Køge Håndbold fra sæsonen 2018-19. Foto: Anders Kamper

Ambitiøs kvinde til Køge Håndbold

Sport DB - 08. januar 2018 kl. 16:43 Af Anders Kamper

Efter denne sæson mister Køge Håndbolds 2. div.hold assistenttræner Mark Jensen, der faf private årsager flytter til Herning.

Det kastede cheftræener Robert Gertsen ud i jagten på en afløser.

»Det første step i en sådan proces er at forsøge at få analyseret, hvilke områder i både det strategiske arbejde, det taktiske arbejde og det daglige arbejde med spillerne og holdet, som vi kommer til at skulle bruge nye ressourcer til. Resultatet af denne analyse blev, at vi skulle sikre, at den kommende assistent besidder evnen til at udvikle spillere individuelt, være analytisk stærk i forhold til spillet og i analyse af modstandere samt være med til drive mere fart i spillet generelt. Yderligere har det været vigtigt at finde en ambitiøs og målrettet træner, som hviler i rollen som assistent, men som også har drømme om mere, ligesom Køge Håndbold har drømme om meget,« lyder det fra Gertsen omkring de overvejelser.

Valget faldt på en for sjællandsk håndbold ukendt kvinde med navnet Julie Franch Loop.

- Køge Håndbold har et af de mest spændende projekter på Sjælland, som jeg ser det. Deres set up er gennemtænkt og ambitiøst, så da Robert og jeg snakkede sammen, og han fremlagde planerne i Køge, ja der var jeg ikke i tvivl om, at det var en opgave jeg ikke kunne sige nej til, siger Julie Loop i en pressemeddelelse fra klubben.

- Spillernes individuelle udvikling i træningen samt videoanalyse, er to ting som jeg brænder meget for og jeg glæder mig rigtig meget til at kunne bidrage med disse, i Køges spændende seniorprojekt. Udover det, ser jeg frem til at være en del af hele Køge Håndbold, som har nogle gode værdier omkring fællesskab og træning, som jeg sætter stor pris på, siger hun.

Cheftræner Robert Gertsen:

- Klubben er glade for at få Julie til klubben med det drive og de evner, hun besidder. Personligt er jeg især glad for at få tilknyttet Julie, da vi i processen omkring denne aftale har haft mulighed for at gå i dybden med, hvilke kompetencer, vi begge besidder, og jeg er overbevist om, at vi vil komme til at supplere hinanden ekstremt godt i den kommende sæson - alt sammen til glæde for de spillere, der skal være en del af Køge Håndbold Herre Senior i den kommende sæson.

- Julie er ambitiøs og stiller store krav både til sig selv og sine omgivelser, og det passer godt ind i det stykke arbejde, som vi i Køge Håndbold skal gøre både næste år og de næste mange år under vores vision om at have Sjællands Bedste Håndboldmiljø og at flytte Køge Håndbold på herresiden fremad.