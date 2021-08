Oliver Wosniak hér i snak med Dennis Jensen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Wosniak vil bide sig fast hos TMS

12. august 2021
Af Kasper Nørgaard Hansen

Medmindre du virkelig er meget inde i dansk U19-håndbold, så har du formodentlig stadig aldrig hørt om navnet Oliver Wosniak.

For den nytiltrådte TMS-spiller har kun spillet ganske få betydende kampe på seniorniveau - al den stund at dette er den 19-årige venstrebacks allerførste seniorsæson.

Som et produkt af den i årevis meget omtalte "talentfabrik" i GOG er der visse forventninger til den unge herre, og TMS Ringsted har da også satset på den lange bane ved at tilbyde Wosniak en treårig kontrakt.

Det er forsvindende lidt, man har set til ham i de grønblusedes træningskampe de sidste par uger; men det har en meget naturlig forklaring, fortæller han.

- Jeg er blevet opereret for en meniskskade, som jeg fik i sidste sæson, og selv om jeg er helt ovenpå nu, så har det været vigtigt for både mig og klubben, at jeg ikke kom for tidligt i gang, siger Oliver tilføjende:

- Genoptræningen er foregået efter planen, synes jeg, men det værste har næsten været, at skaden opstod lige i starten af coronapandemien i 2020. Det vil sige, at store dele af hele genoptræningen har jeg skulle klare for mig selv. Det har ikke altid været det fedeste, siger han og supplerer med "men alt er godt nu".

Wosniak spiller som nævnt venstreback og er fynbo fra barnsben. Først i Ejby på Vestfyn og siden, rent klubmæssigt, altså i GOG i en lang årrække. Desuden er han en fast del af U20-landsholdet, hvor han i øvrigt har spillet mange kampe sammen med de andre TMS'ere Lauritz Legér og Oskar Rasmussen.

Hvordan vil du beskrive dig selv som spiltype?

- Jeg er en klassisk skudstærk bombertype, kan man sige. Jeg skyder gerne ude fra 11-12 meter og kan på den måde "binde forsvaret lidt" i forhold til vores and afslutningsstærke spillere. Der er ikke så mange Gidsel-smarte finter fra mig - det er mere hårde skud udefra, lyder det med et lille grin fra den 199 centimeter høje back.

Foreløbig har Oliver Wosniak stadig lidt mangler i forsvarsspillet - det er hans egen vurdering - men det er en del, han meget gerne vil gøre noget ved i de kommende par år.

- Jeg vil rigtig gerne være tovejsspiller. Nej, jeg skal være tovejsspiller. Jeg føler lidt, at nogle af mine forsvarsaktioner har haltet lidt efter at jeg er kommet tilbage efter skaden; men jeg er sikker på, at det er noget, jeg kan rette op på.

Er der andre ting, du gerne vil forbedre? Du er som sagt stadig meget ung endnu.

- Ja, altså på trods af min størrelse kunne jeg godt tænke mig at blive lidt mere fintestærk, og så kunne det også være fedt at få lagt nogle flere indspil til stregen ind i mit spil. Jeg synes selv, at jeg har et rigtig godt skud, men selvfølgelig vil jeg også gerne være lidt mere komplet, lyder det fra den unge herre.