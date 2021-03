Natascha Wollesen (tv.) og Louise Wendelbo. Foto: TMS Ringsted

Wollesen og Wendelbo bliver i TMS Ringsted

Sport DAGBLADET - 22. marts 2021 kl. 16:54 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Det kunne lyde som navnet på advokatfirma, men det er det ikke. I TMS Ringsted ved alle, hvem de to efternavne dækker over, og her er de mere kendt som »Tas« og »Weller«, men i virkeligheden hedder de Natascha Wollesen og Louise Wendelbo.

På banen er »Weller« stregspiller, forsvarsspiller og anfører, mens »Tas« styrer spillet, sætter de andre i scene og går selv, når det er muligt.

I denne sæson har de to spilleres roller og vigtighed for holdet ikke været til at komme udenom , og nu ligger det fast, at de begge tager en sæson mere i den grønne trøje.

»Tas er en spiller, som har haft en fantastik sæson, og med sit drive i spillet og overblik har hun løftet sit spil. Hun er en markant profil og hun har nogle evner som vi er helt sikre på at kan hjælpe os videre med at tage det næste skridt,« skriver TMS om playmakeren.

- Beslutningen om at spille en sæson mere i TMS Ringsted var nem for mig. Jeg har spillet en rigtig god sæson, og det har jeg gjort blandt andet fordi jeg har det rigtig godt i klubben, fordi vi har et godt hold og et professionelt træningsmiljø, hvor jeg har kunnet udvikle mig og lægge yderligere lag på mit spil. Jeg har et stort ansvar, og det nyder jeg at være i, og så spiller vi den slags håndbold, jeg godt kan lide med en masse kontra og hurtigt spil. Jeg har høje ambitioner for mig selv, og TMS har høje ambitioner for damerne, så vi er et godt match, siger Natascha Wollesen.

Om Wendelbo skriver TMS:

»»Weller« er en spiller, som har udviklet sig meget i denne sæson, og med hendes fighterinstinkt og gå på mod kan hun rykke sig yderligere. Hun er en kulturbærer og god til at dele ud af sine erfaringer.«

- Jeg trives rigtig godt i klubben og befinder mig i en klub med et godt træningsmiljø samt et hold med gode ambitioner både for trænerne og for spillerne. Derudover må man sige, at det har været en fantastisk sæson for os, og det glæder jeg mig til at være en del af i sæsonen 2021-2022, siger stregspilleren.

Træner Per Wulff er mere end tilfreds med forlængelserne:

- Vi er meget glade for at »Tas« og »Weller« bliver en del af TMS endnu en sæson. Det er meget vigtigt for os, at vi kan holde kontinuitet på holdet for at lægge mere på, og her ser vi, at »Tas« og »Weller« kan hjælpe os med det. De har en erfaring, som vi helt sikkert kan gøre positivt brug af, ligesom det er to spillere som kender TMS. Vi håber derfor, de to kan bidrage med deres evner på og uden for banen i næste sæson og at vi sammen kan rykke os positivt.«

TMS-damerne spillerne hjemme på lørdag klokken 12.00, hvor DHG er modstander. Derefter venter Lyngby og Roskilde i de sidste kampe, hvor TMS kæmper for at komme ind i top-3 eller i det mindste bevare 4. pladsen, som vil være den bedste placering i mange år.