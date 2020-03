Natascha Wollesen kommer hjem til TMS med sine driblinger under radarhøjde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

»Wolle« vender hjem til TMS

Sport DAGBLADET - 13. marts 2020 kl. 10:52

Hun er TMS-pige helt ind til marv og ben, og derfor var det noget af en overraskelse, da Natascha Junggaard Wollesen for et par år siden skar rebene over til klubben for at tage til først Vendsyssel i 1. division og siden EH Aalborg, hvor hun i denne sæson spiller Ligahåndbold.

Nu er det snart slut på de kanter for playmakeren, der læser erhvervsjura på universitetet i Aalborg. Til sommer går turen hjem til det midtsjællandske, hvor mor Winni er nybagt sportslig ansvarlig i TMS Ringsted og sikkert ikke har skullet kæmpe meget for at få datteren hjem i truppen.

»En gammel kending vender hjem. Vi er super stolte over at vi har lavet aftale med Natascha Junggaard Wollesen, i daglig tale »Wolle«. Hun er en spiller, som har en fantastik drive i sit spil og er totalt kompromisløs. Hun har nogle evner som vi er helt sikre på at kan hjælpe os med at tage det næste skridt,« lyder det fra TMS i forbindelse med klubskiftet.

- Det er meget vigtigt for os, at vi kan lægge et lag mere på, og her ser vi, at Wolle kan hjælpe os med det. Hun har en erfaring fra sin tid i Ålborg, som vi helt sikkert kan gøre positivt brug af, ligesom det er en spiller som kender TMS. VI håber derfor at, »Wolle« kan bidrage med sine evner på og uden for banen fra dag et af og at vi sammen kan rykke os positivt, siger TMS Ringsteds kommende cheftræner, Per Wulff.

Han overtager det fulde ansvar for holdet, når Thomas Brønd stopper efter sidste kamp.

Selv ser Natascha Wollesen frem til at vende hjem til det midtsjællandske.

- Jeg har i denne sæson prøvet mine kræfter af i håndboldligaen. Jeg tog chancen for at udfordre mig selv og videreudvikle mig som håndboldspiller. Det har været et lærerigt år, hvor jeg har lagt lag på både spillemæssigt, fysisk og mentalt.

- Jeg har dog haft et ønske om mere spilletid og ansvar, og der tror jeg på, at det rigtige for mig, er at komme til TMS Ringsted, som jeg kender og hvor jeg har en tryghed. Jeg kender klubbens værdier og ved at de har et super godt træningsmiljø, hvor jeg kan fortsætte min udvikling. Det er en klub, der har høje ambitioner for dameholdet, og jeg glæder mig helt vildt til at gøre alt for at indfri klubbens og holdets mål, siger playmakeren.

- Jeg har selv høje ambitioner og et klart mål om at skulle tilbage og spille i håndboldligaen, og det kunne være en drøm der gik i opfyldelse hvis det kunne blive i den grønne trøje. Jeg er Ringsted-pige og startede første gang i TMS, da jeg var 4 år gammel. Derfor glæder jeg mig også til at komme tilbage i hallen og tættere på familien i Ringsted. Jeg flytter mig dog ikke helt til Ringsted, men bosætter mig i stedet i Odense til sommer for at læse Jura, fortæller Natascha Wollesen i pressemeddelelsen fra TMS.