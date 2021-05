Ringsteds cheftræner Flemming Larsen er mere end almindeligt træt af, at U19-spillere må spille to kampe "i samme runde" og af, at Næstved udnytter det. Foto: Anders Kamper

Vrede i Ringsted over Næstved-hold

Sport DAGBLADET - 22. maj 2021 kl. 23:06 Af Jeppe Lodberg

Det brød ud i lys lue, at Ringsted ikke billiger Næstveds måde gribe tingene an, da de to hold mødtes lørdag eftermiddag til topkamp om avancement til danmarksserien.

Allerede inden kampen føg det med beretninger om, at gæsterne havde fået flyttet en U19-kamp mod Roskilde for at kunne møde op i Ringsted med nogle af klubbens bedste ungersvende, men de historier kunne Næstveds cheftræner Rasmus Larsen ret hurtigt skyde ned som konspirationsteroier:

- Roskilde er ramt af en masse coronasmittede og har bedt om at få flyttet kampen. Det har vi sagt ja til, og vi havde stillet med præcis de samme spillere i dag, hvis U19 skulle have spillet. Vi har altid fire-seks U19-spillere med.

Efter 1-4 nederlaget var Ringsted-cheftræner Flemming Larsen først så ophidset, at han ingen kommentarer havde til noget som helst, fordi »det er noget svineri«. Via slesk tale lykkedes det dog at få hans tunge lidt på gled:

- Alle hold i sjællandsserien taber til sådan et hold, der stiller i dag. Vi skal ramme 100 procent, hvis vi skal have en chance for at spille lige op med dem, og det gør vi ikke. Jeg synes, at det er noget svineri - de har fire-fem stykker med, som spiller igen på mandag (i 2. division for førsteholdet, red).

- Jeg er ikke tilfreds med reglerne. Det er ikke fair for os 100 procent amatørklubber, at licensklubber kan lade spillere spille to kampe bare fordi de er er under 19 - vores andethold, der spiller derinde nu, må ikke bruge nogle af de spillere, der kun fik 20 minutter her.

- Det kan ikke være rigtigt, at det skal være sådan, at jeg som træner skal sidde bruge en masse tid på at planlægge vores kampprogram efter, hvornår deres førstehold spiller. Så skulle jeg have sagt, at vi måtte flytte kampen til 2. pinsedag - så havde de ikke kunne have haft de fire-fem spillere med, lød det fra Flemming Larsen, der kategoriserede Næstved-assistent Kenneth Gangsteds argumentation om, at Næstved altså vitterligt ser kampen som lørdagens som mere udviklende for talenter end en (jo i øvrigt udsat) U19-kamp, som rent sludder.

- Det er ikke efter bogen, tordnede Flemming Larsen.

- Joh, det er jo lige præcis helt efter bogen, replicerede Kenneth Gangsted.

- Ja, DBU-bogen - men ikke den moralske.

D'herrer og d'klubber bliver vist aldrig enige om dén sag.