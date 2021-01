Volley: Køge presset hårdt hjemme

Køges volleyballkvinder spillede lørdag eftermiddag på hjemmebane i Asgårdhallen mod Gentofte i kampen om at blive nummer fire i tabellen.

Det blev noget af en opgave for Køge-holdet, der kom under pres fra start af et gæstehold, der kom med en enorm gejst og energi og et vi-vil-udtryk, der var mærkbart.

1. sæt: Gentofte kommer hurtigt på 4-1, men Køge får møjsommeligt kæmpet sig tilbage til 7-7, de kommer også foran 8-7, men kan ikke holde fast. Gentofte tiltvinger sig - og har - overtaget sættet ud. 12-16 og 13-19, og selv om Køge reducerer i slutningen vinder Gentofte sættet 25-20.

2. sæt: Køge kommer på 4-2 efter en god og lang duel. 6-3, 6-4, 8-4 efter gode blokader og reaktioner. 8-6, 9-7, 9-8, 11-9, 11-10. Køge kommer foran 13-10 i en meget livlig kamp, hvor der kæmpes til det sidste i hver bold. Kampens vigtighed fornemmes. 15-12 efter servefejl af ellers hårdtservende Johnsen. 15-14. 15-16 - Køge-spillerne ikke vågne. 16-16. 17-18. 20-19, Gentofte smasher ud af banen. 20-20, 21-21 (Dalsgaard-servefejl), 22-21 efter god smash af Emma Stevnsborg. 22-22, 23-22, 23-23, 24-23 (Katrine Strøbæk) efter en lang duel og god fight. Køge vinder 25-23 efter god blokade af smash.

3. sæt: 0-2, 0-4, time out af Køge, 2-4, 3-4 (Stevnsborg afgør til sidst), 4-6, 6-8, 8-10, 10-11. Mange rodede dueller og fejl. 10-12. 11-12, 13-12 (god serv af Laura Brix), men server så i nettet. 13-14 og træner Sven Brix ærgrer sig. 13-15. 14-17 - godt lob af Johnsen ned i hjørnet. 14-18. 14-21. Køge har mistet grebet og kan ikke holde fast i spillet. 14-22, 15-22. 16-23 (god smash af Strøbæk), 18-23, 18-24, 19-25 efter servefejl af Køge.

4. sæt: 2-1, 6-4, 8-6, 8-7. 8-8. 10-9, 10-10. 12-12, 13-12, Køge hænger på og slider. 15-14 efter smash af Laura Brix. 16-14 - Laura Brix lægger rutineret bolden ned i hjørnet. 16-15. 16-17, 16-18. Time Out Køge. Det er nu, hvis ikke kampen skal tabes. Emma Stevnsborg sørger for 18-18. 19-18. 19-20. 19-21 (smash af Johnsen). 19-22. 20-22 (Gentofte server ud af banen). 20-23, 21-23 via nettet. 21-24 (Kunde hugger til). Gentofte vinder på et servees efter en misforståelse mellem Laura og Klara Brix.

Volleyligaen, kvinde

Team Køge-Gentofte 1-3

20-25, 25-23, 19-25. 21-25.