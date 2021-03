Emil Vinjebo (th.) har haft et utroligt travlt forår, og det er langtfra slut endnu med de store løb. Foto: Team Qhubeka Assos

Vinjebos vilde forår

Sport DAGBLADET - 26. marts 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Han er blevet meget mere hjælperytter, end han nogensinde har været før - men ikke desto mindre har Roskilde-drengen Emil Vinjebo aldrig været så meget oppe at køre over sin cykelkarriere som netop nu.

For uagtet at de personlige vinderambitioner for tiden er lagt lidt på hylden, så er faktum unægteligt også, at han aldrig har kørt tilnærmelsesvis så mange og så store cykelløb, som han gør for tiden.

Allerede på dette ret tidlige tidspunkt i sæsonen har han 2400 løbskilometer i benene, og i løbet af bare de næste fem dage vil dét være steget til over 3000, når han har deltaget i de tre belgiske brostensklassikere E3 Harelbeke (i dag), Gent-Wevelgem (søndag) og Dwars Door Vlaanderen (onsdag)

En helt vild kilometertotal i løbssammenhæng, når man sammenligner med Vinjebos hidtidige år som pro kontinental- og kontinentalrytter.

- Jeg har ikke været i nærheden af at have kørt hverken så mange løbsdage eller løbskilometer på det hér tidspunkt af sæsonen nogensinde. Det er kæmpe rekord. Men jeg synes faktisk, at kroppen tager godt imod indtil videre, fortæller Emil Vinjebo fra sit hotelværelse i Belgien, hvorfra han kan kigge direkte ned på Oude Kwaremont - én af de mest ikoniske brostensstigninger i Belgien, og en stigning som hvert år er en fast del af de fleste af de store brostensløb i landet.

Flandern Rundt?

I dag gælder det som nævnt E3 Harelbeke - et løb, hvis rute minder ualmindelig meget om dén, som også bliver kørt i monumentet Flandern Rundt om et par uger.

Skal du også køre dét løb? Flandern Rundt, altså.

- Årh, det vil jeg sindssygt gerne. Og hvis jeg gør det godt i de næste tre brostensløb, så vil jeg da bestemt mene, at der er en chance, siger Emil med en lille grin.

Urealistisk vil man i hvert fald ikke kalde det, hvis man kigger på dét løbsprogram, som den 27-årige fighter har haft hidtil i 2021.

Hér har han ikke mindst været på startlisten i begge sæsonens klart mest prestigefyldte éndagsløb, Milano-Sanremo og Strade Bianche - foruden deltagelse i alskens andre markante løb.

- Niveauet er helt vildt højt. I alle løb. Det er uden tvivl den største forskel på de hér World Tour-løb og så de tidligere løb, jeg har kørt i karrieren - selv om mange af dem også har været på et højt niveau.

- Rent mentalt kræver det, at man ikke lader sig gå for meget på af, at man bliver sat, når der stadig er 60-80 mand tilbage i feltet. For når man har gjort sit job forinden for sin holdkaptajn, ja så er det lidt præmissen. Men jeg lærer helt vildt meget af at køre for en klasserytter som (Giacomo) Nizzolo. Han er sindssygt dygtig, siger Emil Vinjebo om sin nye virkelighed.

En virkelighed, han dog er vild med.

- Det er sgu vildt nok, at jeg ligger og kører de hér løb nu. Jeg tager det som et kæmpe kompliment, at jeg bliver udtaget til så mange store løb allerede i min første sæson for holdet. Jeg er virkelig glad for dét program, jeg har fået, og det er næsten ikke helt til at forstå, konkluderer roskildenseren.

Om en 10-15 dage kan han vende hjem tilbage til Danmark - alt efter om han kommer med i Flandern Rundt eller ej. Men uanset hvad vil det til den tid være 8-9 uger siden han drog fra kæresten og lejligheden i København - og ud på sin store forårsblok af cykelløb.

Jo, det er på mange måder hårdt at være World Tour-rytter.