Roskilde-drengen Emil Vinjebo håber inderligt, at han kan fortsætte som fuldtidsprofessionel til næste sæson også. Allerhelst vil han gerne fortsætte hos Riwal Securitas - men det kræver selvsagt, at holdet i det hele taget eksisterer i 2021.Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Vinjebos kamp for en ny kontrakt

Sport DAGBLADET - 17. oktober 2020 kl. 09:07 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Coronapandemien har ramt alle sportsgrene hårdt, men én af dem, der er blevet allerhårdest ramt er cykelsporten.

For modsat f.eks. fodbold og håndbold, hvor det er reativt nemt at holde styr på, hvor mange tilskuere, man har lukket ind til en kamp - så er dette overblik praktisk talt umuligt i cykelsporten. En sportsgren, der foregår ude i Guds fri natur kan umuligt holdes fri for tilskuere - bortset fra måske lige i målområderne.

Så coronaen har af den grund været skyld i rigtig mange aflyste cykelløb hér i 2020, og det er selvfølgelig noget, der koster millioner af kroner for både løbsarrangører, for sponsorer og for branchen i det hele taget. Og netop derfor er ikke mindst også cykelholdene særdeles pressede på økonomien, og det har betydet, at rigtig mange hold er tilbageholdende med at tegne nye kontrakter for 2021 og frem.

- Det er en super ubehagelig tid og en ærgerlig situation, siger Roskilde-drengen Emil Vinjebo om den aktuelle status.

Er der penge nok?

Han og flere andre er havnet i en mindre kattepine på det danske Riwal-hold. hvor han de sidste to sæsoner har kørt som fuldtidsprofessionel.

Riwal hed indtil i sommer Readynez til »efternavn«, men netop på grund af coronaen trak denne markante sidesponsor sig fra holdet - og ind er i stedet kommet Securitas som navnesponsor. Men sidstnævnte lægger ikke et beløb, der på nogen måde matcher dét, som Readynez førhen lagde - og derfor er holdets ledelse på jagt efter, optimalt set, yderligere en stor sponsor.

Lige nu er den ærgerlige sandhed derfor, at Riwal Securitas endnu ikke kan garantere sine ryttere, at der i det hele taget er et hold til næste sæson.

- Vi går alle sammen og venter i spænding, og vi har fået 1. november som bagkant for et endeligt svar fra holdet, siger Vinjebo og uddyber.

- Jeg vil rigtig gerne blive på holdet - det er sådan set det, jeg allerhelst vil. Men i den hér situation bliver man også bare nødt til at være opsøgende, når nu usikkerheden omkring Riwal er så stor. Så jeg er ude og kigge andre steder, det må jeg være ærlig at sige. Men det er godt nok begrænset, hvor mange åbninger, der er hos de forskellige hold lige nu, fortæller Vinjebo med eftertryk.

Så lige hér og nu håber han stærkt på, at det lykkes Riwal Securitas-direktør Steffen Kromann - og den øvrige ledelse - at få skaffet de nødvendige midler til, at det danske pro-hold kan fortsætte fremover.

- Tilbagemeldingerne lige nu er, at det ser bedre ud, end det gjorde for nogle måneder siden. I hvert fald tror holdet så tilpas meget på tingene, at de har betalt det hér ansøgningsgebyr om licens til igen at blive registreret som UCI Pro Team (koster små 150.000 kroner, red.) Det ser jeg som et okay tegn, men absolut intet er givet endnu, påpeger Emil Vinjebo.