Se billedserie Den korte, men relativt stejle stigning på Aastrupvej i Soderup er lige Vinjebos terræn. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Vinjebo fyrer den af i Soderup og Hvalsø

Sport DAGBLADET - 13. maj 2020

DAGBLADET/sn.dk er denne mandag mødtes med den professionelle cykelrytter Emil Vinjebo i landsbyen Soderup mellem Hvalsø og Tølløse - for byen er stort set midtpunkt på Vinjebos yndlingstræningsrute. En knapt fem kilometer lang rundstrækning, hvor det enten går op eller ned eller svinger skarpt. Fladt og ligeud er det aldrig.

Maj-solen skinner fra en næsten skyfri himmel, men det er et forræderisk syn, for det er kun 10 grader, og fra nordøst blæser en strid kuling, som uden skyggen af tvivl ville have fået de fleste cykelryttere til at droppe en træningstur.

- Det er sgu fedt nok - så får man noget ud af træningen, siger Vinjebo til gengæld - og man er ikke i tvivl om, at han mener det. Inden vi er mødtes har han lige været ude på »en lille 100 kilometers intervaltur« med verdensmester Mads Pedersen.

Nåede otte starter Vinjebo får trænet rigtig meget i disse måneder, men til gengæld ikke kørt nogen som helst cykelløb. I lighed med alle andre cykelryttere.

Men midt i ærgrelsen over dét faktum, vælger han alligevel at tage ja-hjelmen på.

- Jeg er sindssygt glad for, at jeg trods alt begyndte sæsonen så tidligt, at jeg har nået at få otte starter, inden al cykling lukkede ned. Mit sidste løb var i Holland d. 8. marts - og tre dage efter lukkede Mette (Frederiksen, red.) så hele Dannark ned. Så jeg nåede at få mest muligt ud af det hele.

- At jeg så endnu ikke havde nået topformen heller ikke have nået at lave så mange resultater er en anden sag - det gjorde sig også gældende for alle mulige andre ryttere, påpeger Emil Vinjebo.

Den lige-om-snart 26-årige allroundrytter har efterhånden kørt hele Sjælland tyndt i disse uger og måneder - enten alene eller med sin faste træningsmakker i coronatiden, holdkammeraten Andreas Kron. Og netop dét, at han har fravalgt gruppetræninger og holder sig stort set til kun én følge-svend i så lang en periode, har haft en sidegevinst, som Emil ikke havde overvejet på forhånd.

- Kron er en super fin fyr, og selv om jeg godt vidste dét på forhånd, er vi helt klart kommet tættere på hinanden som mennesker i den her periode. Det er sgu alligevel ret mange timer hver uge, vi har tilbragt sammen, siger han om holdkammeraten fra Riwal Readynez-teamet.

Spekulerer over fremtiden Vinjebos kontrakt med netop med det danske Pro Team (tidligere pro-kontinentalhold, red.) udløber efter denne sæson - og netop i en kontraktsæson, som det kaldes, er det ekstra surt ikke at kunne bevise sit værd på de europæiske landeveje.

- Det er da noget, jeg tænker over, det er helt sikkert. Personligt har jeg spukuleret lidt over, hvordan cykelsporten ser ud til næste år. Hvor mange hold overlever, og hvad kommer der til at ske. Det bliver formodentlig holdenes marked, og så meget desto mere håber jeg også på, at kunne komme ud og køre så meget i år som muligt. Så jeg kan vise mig frem og lade benene tale.

Hvad har coronatiden ellers budt dig?

- Jeg har nydt at være mere sammen med min kæreste, end jeg nogensinde hart prøvet før. Vi har jo været sammen 24/7, udover de timer hver dag, hvor jeg har været ude at træne. Jeg har været glad for det, men man kan også sige, at vi har besteået parforholdstesten nu, tilføjer Roskilde-drengen med et grin.

- Tiden har egentlig været fin, men nu gipper det efterhånden virkelig i mig. Den dér følelse af at stå på startstregen med et nummer på ryggen og mærke den dér summende spænding hos én selv og alle konkurrenterne, den savner jeg helt vildt, konkluderer Emil Vinjebo.