Emil Vinjebo (th.) ved ikke, om Qhubeka NextHash også findes til næste sæson - men han krydser fingre og tror på det. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Vinjebo endnu en gang på pinebænken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinjebo endnu en gang på pinebænken

Sport DAGBLADET - 22. oktober 2021 kl. 10:50 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Sidste år - på nærmest præcis samme tid som nu - skrev undertegnede en artikel med titlen »Vinjebo kæmper for pro-livet«.

Den selvsamme overskrift kunne man snildt have brugt igen nu, for det er akkurat, hvad der er tilfældet for Emil Vinjebo fra Roskilde.

Denne gang er det som bekendt bare ikke det danske Riwal-hold, han kører for, men World Tour-holdet Team Qhubeka NextHash.

For præcis som Riwal gjorde i slutningen af sidste sæson, kæmper også det sydafrikanske World Tour-mandskab lige nu gevaldigt med økonomien - man mangler simpelthen endnu en storsponsor, som kan være med til at redde mandskabets eksistens, så det kan køre videre i 2022.

For Riwals vedkommende endte det i slutningen af sidste år med, at man valgte ikke at lukke holdet, men til gengæld at træde et skridt ned fra titlen som Pro Team til status af kontinentalhold - som holdet tidligere havde været i mange år.

Det betød på ny en status af (mere eller mindre rendyrket) amatørhold, og det var ikke lige dét, Vinjebo drømte om. I absolut 11. time - i december måned - kom Qhubeka-holdet så med en ganske overraskende livline: Emil skulle nu være World Tour-rytter.

Det er sæsonen i år så gået med - men nu er den altså gal igen: Den 27-årige rytter aner reelt ikke, om hans hold også findes efter nytår.

- Jeg kan virkelig ikke sige ret meget, for vi står i stor uvished i de hér uger. Jeg ved, at Douglas Ryder (holdejeren, red.) og resten af »holdet bag holdet« prøver alt hvad de overhovedet kan for at finde en løsning, men intet er sikkert endnu. Så vi går lidt på tæerne i øjeblikket, siger Emil Vinjebo på spørgsmålet om, hvad den seneste status for Team Qhubeka NextHash er.

Sikkert er det i hvert fald, at holdet endnu ikke har søgt World Tour-licens for næste sæson- og deadline for dét er egentlig også overskredet. Men holdet har fået en dispensation af UCI til at udskyde ansøgningen.

Så endnu er der håb for holdets beståen, og det virker ikke umiddelbart som om, at den internationale cykelunion står med foden for døren i de næste uger.

For Vinjebos eget vedkommende har han på stående fod i øvrigt heller ikke nogen kontrakt for næste sæson - uanset om holdet består eller ej. Endnu, i hvert fald, for klarer holdet skærene, har han også en god fornemmelse på egne vegne.

- Tilkendegivelserne fra holdet er helt klart, at de gerne vil have mig, hvis holdet fortsætter til næste år. Og det er jo rigtig positivt at have i baghovedet.

- Det er jo også noget, jeg selv har gået og spekuleret på - også før vi vidste, at der manglede nogle penge. For jeg er jo kun på en étårig kontrakt foreløbig. Det har jeg hele tiden vidst, så den hér tilkendegivelse siger jo også noget om, at de har været tilfredse med det arbejde, jeg har lavet, tilføjer Emil Vinjebo.

Men igen: Alt dét kræver at Qhubeka NextHash klarer skærene og finder den nødvendige ekstra storsponsor - og hér er roskildenseren optimist.

- Jeg har det sådan, at det skal lykkes. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at det er fifty-fifty, eller hvad man føler. Det er kun en mavefornemmelse, jeg har, men jeg tror på, at vi klarer den.