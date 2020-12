Emil Vinjebo skifter Riwal-trøjen (billedet) ud med NTT Pro Cycling Assos-tøjet. Foto: Kasper N. Hansen

Vinjebo: Fra næsten-arbejdsløs til cykelsportens superliga

Sport DAGBLADET - 28. december 2020

Det var bogstavelig talt fem minutter i tristesse og lediggang for Emil Vinjebo i slutningen af november, da undertegnede sendte en sms til ham, om der var noget nyt omkring hans cykelfremtid.

»Jeg ved desværre ikke noget, så det er MEGET nervepirrende. Krydser fingre for, at vi snart får klarhed«, svarede Vinjebo tilbage.

Korrespondancen gik på, at Emil Vinjebos hold Riwal-Securitas i mange måneder havde kæmpet for sin eksistens som professionelt cykelhold - og rytterne blev holdt hen og hen. Også meget længere end den oprindeligt stillede deadline, som hed 1. december.

Men alt imens Riwal-holdet var ganske godt på vej mod at miste dén Pro Team-licens, som holdet nu har måttet give slip på - kunne Emil Vinjebo lige pludselig melde ud i starten af december,at han havde fundet et nyt hold.

Og det absolut ikke bare hvilket som helst hold - men nemlig NTT Pro Cycling Assos. Et hold fra cykelsportens superliga, World Tour'en. Det var mildt sagt lidt af en kovending og en overraskelse for de fleste. For Vinjebo havde seriøst overvejet, om han skulle gå tilbge og finde sig et kontinentalhold - altså sportens tredjedivision, hvor rytterne kører som næsten rene amatører.

Sådan er vilkårerne som oftest, når man er i 11. time og lidt til. Men pludselig fik Roskilde-drengen hul igennem til det mægtige NTT-hold - og det sydafrikanske mandskab ville have ham fra årsskiftet.

Der er nu gået godt tre uger siden det opsigtsvækkende skifte, men stadig har Emil Vinjebo lidt svært ved at forstå det hele.

- Det er stadig ret svært at fatte, og det kommer jeg nok først rigtig til, når jeg får det nye team-tøj tilsendt og kan begynde at træne i det i januar. Og ikke mindst, når jeg så også i næste måned kommer på træningslejr med de nye gutter. Så går det vel op for mig, siger han med et grin.

Allroundrytteren er efterhånden blevet 26 år og er derfor i cykelsportssammenhæng ikke nogen vårhare længere. Læg dertil, at Vinjebo i 2020 heller ikke havde sin allerbedste sæson og ikke kørte de helt store resultater hjem.

Mange blev nok overrasket over, at du scorede en kontrakt med et World Tour-hold. Hvad har været din »hemmelighed«?

- NTT fandt jo ret sent ud af, at de selv havde økonomi til at overleve i 2021 - for de har jo selv haft deres problemer. Men i og med, at de også selv var så sent ude, jamen så stod de jo også selv og manglede ret mange ryttere, som skulle i stald på ret kort tid.

- De manglede 15 ryttere endnu, cirka. Og så gjorde jeg dét, at jeg tog kontakt til Lars Michaelsen (holdets danske sportsdirektør, red.) Jeg gav ham så en grundig redegørelse for, hvad jeg kan bidrage med. Og fik så at vide, at jeg skulle sende dem nogle watt-filer. Jeg blev virkelig målt og vejet, men det gav pote, tilføjer Vinjebo med et tilfredst grin.

Hvad bliver så din rolle på NTT Pro Cycling Assos? Det har du sikkert et relativt godt billede af allerede.

- Jeg ser mig selv i en rolle, hvor jeg skal prøve at udvikle mig til at blive endnu bedre til dét, man kan kalde for mellembjergene. De hårde stigninger, som til gengæld ikke er alt for lange. - Jeg kommer til at skulle hælpe vores italiener Giacomo Nizzolo, kunne jeg godt forestille mig. For han er ikke bare en klassisk sprinter, men en meget mere holdbar type, som netop godt kan gøre det godt i den slags løb med mange små stigninger. Der ville det være mig en ære at være med til at hjælpe ham til sejre. Og så kan jeg forhåbentlig også få lov at prøve lykken i nogle udbrud af og til, håber Emil Vinjebo - som endnu ikke allerede kender sit løbsprogram.