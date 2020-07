HB Køge-anfører Martin Vingaard stopper karrieren. Foto: Jens Wollesen ¬ Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vingaard stopper karrieren

Sport DAGBLADET - 16. juli 2020 kl. 11:25

Lørdag den 25. juli slutter HB Køges sæson med lokalopgøret på hjemmebane mod lokalrivalerne Næstved.

For anfører Martin Vingaard er det dog meget mere, der stopper.

Den 35-årige midtbanespiller har torsdag offentliggjort, at han stopper karrieren efter mere end 400 kampe på højeste plan. De seneste tre halvsæsoner for HB Køge.

- Det er selvfølgelig vemodigt og jeg kommer til at savne alt ved at være fodboldspiller. Men det har som sådan ikke været en svær beslutning. Jeg føler, at tidspunktet er det helt rigtige, da jeg gennem en periode har kunnet mærke lysten og viljen til at ofre det, som det kræver, er blevet mindre og mindre. Drivkraften er ikke længere den samme og derfor er jeg meget bevidst om, at tiden til at stoppe er den rigtige, siger Martin Vingaard til HB Køges hjemmeside.

Efter fodboldens coronapaus fortalte han klubbens ledelse om sin beslutning, så den kunne indgå i planlægningen af resten af sæsonen og forberedelserne til næste.

- Jeg er derfor meget taknemmelig for den tillid og respekt, som klubben og Auri (cheftræner Auri Skarbalius, red.) har vist mig, ved at tingene har kunnet fortsætte uændret gennem resten af sæsonen. Derfor var lettelsen også ekstra stor efter lørdagens sejr, der reelt sikrede os overlevelse, som har været mit altoverskyggende mål gennem foråret, siger Martin Vingaard.

Han har forberedt sin nye tilværelse ved at tage en lederuddannelse og sikre sig B-licens som fodboldtræner, men han vil endnu ikke fortælle, hvad fremtiden byder på.

Fodboldmæssigt nåede han blandt andet at spille CHampions League for FCK, at spille for Tampa Bay Rowdies i USA og at spille ni landskampe for Danmark.

- Jeg kan med stolthed se tilbage på en karriere, hvor jeg har opnået mange af de drømme og målsætninger, jeg har haft. Jeg har mødt fantastiske mennesker på min vej og har lært en masse i samtlige klubber jeg har repræsenteret, siger Martin Vingaard.

Hans alder taget i betragtning kommer karrierestoppet ikke som en stor overraskelse for HB Køge, men ledelsen lægger ikke skjul på, at han vil blive savnet.

- Martin Vingaard har været meget vigtig for os. Han har måske været den største spiller, der har optrådt for HB Køge i klubbens historie. Med sin enorme erfaring har han kunne øse ud af meget viden. Vi har fra starten været klar over, at vi formentlig ikke ville se ham spille i mange år, men vi har nydt det mens det varede, og er glade for at kunne sende ham godt videre i livet. Der skal lyde en stor tak til Martin for en gennem professionel indsats i HB Køge-trøjen, og han vil naturligvis altid være velkommen her, siger direktør for HB Køge Per Rud.