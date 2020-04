Vinding tilbage til TMS

Claus »CV« Vinding vender tilbage til TMS for at blive assistenttræner for kvinderne i 1. division. Foto: Gülay Günal

Sport DAGBLADET - 02. april 2020 kl. 20:37 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 15-17 år siden har han en showmaster og publikumsyndling på venstre fløj på TMS Ringsteds herrer.

Siden slog Claus Vinding sig på trænergerningen i TMS for 2. holdet, og nogle år efter skiftede han så til Dalby og førte dem op i 2. division.

Siden har der været stille omkring Claus Vinding - så meget, der nu kan være det omkring ham... - men nu vender han tilbage i TMS. Som assistenttræner for TMS-kvinderne i 1. division, hvor Per Wulff er ny cheftræner de kommende sæsoner efter Thomas Brønds chokafsked for nogle uger siden.

- Vi er enormt glade for og også stolte over, at Claus har sagt ja til at danne makkerpar med Per. Vi har flere gange forsøgt at knytte Claus til dameafdelingen og denne gang lykkedes det. Claus har nu fundet den fornødne tid til igen at være træner på højt niveau. Claus er et stort aktiv, og jeg har kendt Claus gennem rigtig mange år og ved han er super engageret og kan bidrage med en masse ny energi, en masse inspiration til vores forholdsvise unge trup, siger TMS Ringsteds dameansvarlige, Winni Wollesen.

- Han er en rigtig klubmand og er typen der går »all-in«, når han siger ja til noget. Jeg har derfor en stor tiltro til, at vi har fået sammensat en trænerduo, der kan løfte TMS damerne op på næste niveau, siger Wollesen.

Claus Vinding går for det meste under navnet »CV«, og det har Per Wulff taget til sig:

- Jeg er utrolig stolt over, at vi kan tilføre Claus til dameholdet i TMS Ringsted. »CV« vil få en vigtig rolle og være en god makker til mig, således at vi sammen kan udvikle damesiden i TMS Ringsted. »CV« har vist gennem sin karriere (både som spiller og træner), at han brænder 100% for det, han committer sig til, og et kæmpe plus for både klubben og mig er, at han brænder for klubben, som har tilført ham grøn blod i årene, siger Per Wulff

- Hans spille- og trænererfaring vil både pigerne og jeg komme til at nyde godt af. Så stort velkommen til damesiden, »CV«, lyder det fra Wulff.

Selv er Claus Vinding frem til at gøre comeback på trænerbænken og i TMS:

- Jeg ser nogle spændende muligheder i det damehold, som TMS Ringsted har på tegnebrættet. Jeg ønsker samtidig at udvikle mig som træner i en klub, hvor tilgangen til sporten passer til mine ambitioner, og ikke mindst glæder jeg mig til at prøve kræfter med damesiden og til samarbejdet med Per Wulff. Per har jeg tidligere har haft fornøjelsen af at samarbejde med omkring TMS herre 2.div. inden min afstikker til Dalby, siger Vinding.

- Jeg får på den her måde også mulighed for at give noget tilbage til den klub, hvor jeg selv har haft mange gode oplevelser på og udenfor banen, og jeg ser meget frem til min nye rolle som assistenttræner, siger den kommende assistenttræner, der har indgået en to-årig aftale med TMS gældende til sommeren 2020.