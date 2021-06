Video og billeder: Første dag under Agger og Jacobsen

Se billedserie Lars Jacobsen og Daniel Agger klar på første træningsdag.

Sport DAGBLADET - 18. juni 2021 kl. 12:39 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Efter tre ugers ferie var HB Køges spillere på træningsbanen igen fredag formiddag under ledelse af Daniel Agger og Lars Jacobsen.

Her startede de med et møde med spillerne, og derefter gik det løs halvanden time på træningsbanen, hvor solen varmede oppefra og kunstgræsset nedefra.

- Det er spanske forhold, som Pierre Larsen storsvedende noterede bagefter.

Der blev gået til sagen på græsset, hvor Lars Jacobsen var meget på, mens Daniel Agger var lidt mere tilbageholdende og observerende for at få et overblik over spillerne på førstedagen.

- Det var fandme varmt, men dejligt at komme i gang og være tilbage. Det er virkelig en varm bane, der brænder, men skønt at spille. Jeg har en forventning om, at det bliver fedt at være her og at vi kommer til at have det sjovt samtidig med, at det bliver hårdt. Vi får forhåbentlig også succes, det drømmer jeg om, siger Herfølge-drengen Mathias Nielsen.

Første gang under Agger og Jacobsen - hvordan var det?

- Det er noget andet, og de vil have smil på samtidig med, at vi knokler røven ud af bukserne. Det er skideskægt, men den var strid derude med varmen. Når først vi træner, så tænker man ikke over, at det er de to, der er trænere. Men det er to store koryfæer i dansk fodbold, og jeg har personligt set meget op til Agger fordi han spillede min position. Det er to gode fyre, så det gælder om at nyde det og give den en skalle.

- Jeg ser frem til at lære noget af begge to og mærke det i kampsituationer - hvad det er, vi skal. Det bliver hårdt, men også sjovt. Vi skal nå frem til at få succes, siger Mathias Nielsen.

En anden af de nye, Nemanja Cavnic, stoppede træningen lidt før de andre for at forebygge overbelastning første dag. Også han forlod banen med et tilfreds smil i ansigtet.

- Der er ikke noget i vejen, men jeg sparer lige kroppen lidt. Det er fedt at komme i gang, og det var lige som jeg havde forestillet mig. Der er god kvalitet i det, og det er dejligt, og det her kan blive rigtig, rigig godt. Denne klub kommer til at tage store skridt på vej mod Superligaen, for alt her er på et højt niveau, siger Cavnic.

- Hvis jeg skal være ærlig, så er det lidt underligt at blive trænet at Daniel og Lars. Jeg kunne ikke undgå at tænke »whau«, da jeg kiggede på dem under træningen - det er store navne, men det skal vi glemme, når vi spiller. Vi er nødt til at lægge det til side, så fokus er 100 procent på spillet, siger den højre forsvarsspiller med en fortid i Fremad Amager.

Mandag drager HB Køge på en ugelang træningslejr på Bornholm.

Her er der billeder fra første træning fredag i HB Køge.

Foto: Kenn Thomsen