Video: Oliver Klarskov klar til comeback

Den 28. februar 2018 vred Oliver Klarskov rundt på foden i 1. divisionsopgøret mod Ajax og tænkte ikke videre over det.

- Efter at jeg var vredet rundt på foden, tænkte jeg:

"Det kan jeg godt spille videre på", for det føltes ikke så slemt. Men så senere i kampen i en kontra kunne jeg bare mærke, at den var helt gal, og at benet forsvandt under mig, fortalte Klarskov bagefter.

Den var gal.

Det viste sig senere, at foden var brækket lige under anklen på indersiden af foden, og dertil var der en bruskskade, og der skulle en operation til.

Værre skulle det blive for Klarskov, der i august samme år på drog sig en slem hjernerystelse under vægttræningen, som plagede ham i to år.

Nu er alle pinslerne overstået for Klarskov, der var klar til at stoppe helt og blev assistenttræner i Roskilde Håndbold sidste sommer og stadig er det.

Men han er på banen igen - tirsdag aften gør Oliver Klarskov comeback som spiller, når han for TMS Ringsted spiller sin første Ligakamp i karrieren hjemme mod Århus Håndbold.

Et kæmpe skridt for Oliver Klarskov, hvis comeback og tilbagevenden til banen får smilene til at brede sig i TMS.

Her er et længere interview med Oliver Klarskov efter mandagens træning - dagen før comeback-kampen.