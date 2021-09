Nikolaj Øris har sendt Oliver Klarskov i gulvet og forsøger at vise, at han intet gjorde. Det endte med rødt kort. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Verdensmester så rødt - og mange TMS-skridt

Sport DAGBLADET - 26. september 2021 kl. 09:22 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Bjerringbro-Silkeborgs Nikolaj Øris var lige kommet på banen sidst i 1. halvleg og havde afsluttet et par gange på TMS Ringsteds Tobias Lantz-Pedersen, uden at score. Tilbage i eget forsvar fik han straks efter langet en arm i ansigtet på Oliver Klarskov, og efter en kort snak hev dommerne det røde kort op af lommen.

Færdig efter få minutter på banen i Ringsted, og så kunne Øris følge med Klarskov ud, mens sidstnævnte forsøgte at få styr på blodnæsen.

Var det røde kort okay?

- Pas. Jeg føler jeg ikke, jeg rammer ham, men det er nogen gange svært at mærke, når man hopper ind i hinanden. Jeg kan ikke sige det - jeg kan jo godt se, at han bliver ramt et sted sted, men om det er mig, kan jeg ikke sige, siger Nikolal Øris, der sidste sæson også fik et par røde kort, så det er han ikke uvant med.

- Jeg går ikke efter det, men det sker i kampens hede, siger Øris, der var med til at vinde verdensmesterskabet for Danmark i januar.

Han er ikke tilfreds med sit holds indsats efter 34-34 i Ringsted.

- Det bliver en uskøn affære. Vi kom skidt fra start, og det gav Ringsted lyst til at udfordre os. De spiller fornuftigt, men jeg er noget forundret over, at der ikke bliver dømt skridt eller angrebsfejl på alle deres små bagspillere, der tager rigtig mange skridt og moser ind i os. Men det var linjen, der blev lagt, og ud fra det, så spiller de med lange angreb og kommer til gode chancer. Det er et væsentligt hurtigere TMS-hold end vi har set tidligere, siger Øris.

- Nikolajsen og Klarskov giver en anden speed end tidligere til holdet, og de lykkedes ofte med deres ting.

Hvad kæmper I selv mest med?

- I 1. halvleg stod vi skidt, stod for alene i duellerne mand-mand, og vi mangler skarphed i angrebet. Vi har fået ny træner og et par nye spillere, og vi skal have det til at falde på plads. Derfor ender det nogle gange i angreb uden fælles forståelse, og det arbejder vi på.

- Der er store udsving i spillet, og vi skal have gjort tvivlen mindre og misforståelserne færre, men vi fighter til det sidste, og uafgjort her er et vundet point for os, når kampen er som den er. Vi kom fra to nede, så vi skal være meget tilfredse med et point. Men vi ville gerne have haft to, da vi kørte fra Silkeborg, det er helt sikkert, siger Nikolaj Øris.