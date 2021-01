Mikkel Qvist har - udover sit ekstraordinære indkast - også en masse fysik og et godt overblik at bidrage med. Foto: HB Køge

Send til din ven. X Artiklen: Verdens vildeste indkast er endt i HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdens vildeste indkast er endt i HB Køge

Sport DAGBLADET - 25. januar 2021 kl. 16:33 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Hvis Mikkel Qvist spillede amerikansk fodbold, ville han være dét, man kalder en »special teams player«. Men til dem, for hvem denne reference ikke giver stor mening, er der bare at sige, at 27-årige Mikkel Qvist er én af de mest specialiserede spillere i dansk fodbold.

Den i øvrigt hele 203 centimeter høje spiller har nemlig et af verdens vildeste indkast. Ja faktisk kan han i den klassiske dødboldssituation kaste bolden i nærheden af 40 meter! Har man ikke set Qvists vanvittige indkast med egne øjne, er det bare at gå ind på Youtube og søge på navnet - så får man syn for sagen.

Den langlemmede midterforsvarer har i mange år spillet i Superligaen i Horsens, men i løbet af 2019 begyndte det dog at knibe for ham med spilletiden hos de gulblusede«. Derfor har han i hele 2020 spillet i den islandske liga for klubben Akureyri. Men nu har HB Køge så til gengæld lejet indkastspecialisten i resten af sæsonen - det skriver klubben på hbkoge.dk.

Hér siger HB Køge-direktør Per Rud om tilgangen af Qvist:

- Mikkel har masser af Superligaerfaring, og er en spiller med nogle helt klare spidskompetencer. Udover sin højde og styrke i luftrummet, så er han også fysisk stærk og har god fart. På den måde indeholder han mange af de kvaliteter og egenskaber, vi har søgt efter. I første omgang er der tale om en lejeaftale for resten af sæsonen, men hvis opholdet forløber som vi håber, så er muligheden åben for at veksle opholdet til en permanent kontrakt når lejeaftalen slutter.

Mens Mikkel Kvist i pressemeddelelsen selv føjer til:

- Jeg har kun hørt godt om klubben fra tidligere holdkammerater og da jeg samtidig så en god mulighed for at få spilletid, så jeg skiftet som et godt match for mig og klubben. Jeg er jo en af de større spillere, så jeg kan helt sikkert bidrage med noget fysik både offensivt og defensivt og måske et langt indkast eller to. Derudover håber jeg også at kunne komme lidt erfaring fra de kampe, jeg har fået i Superligaen.