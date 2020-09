Vedtaget: 180.000 kr. til både FCR og KFUM

Den lyder nu på - og er vedtaget - at såvel FC Roskilde som Roskilde KFUM får 180.000 kroner årligt i en elitesportsaftale gældende fra 1. juli 2021 og tre år frem. Men forudsat, at de to klubber og RB06 kan finde sammen i en eller anden form for samarbejde om elite- og talentudvikling i byen.

- Vi har et stort håb om, at klubberne finder sammen om en form for samarbejde på eliteplan. Der skal ikke laves en fælles klub eller noget i den retning, men vi ønsker kun at der samarbejdes om elite. Det er formålet, og det er vores drøm i Elite- og Talentrådet. Vi har ingen krav til det, kun at klubberne sætter sig sammen og laver en samarbejdsaftale, siger Henrik Nevers.