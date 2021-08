Thobias Henriksen - hér i sin tid hos Ishøj - snuppede to straffespark via redninger, som dog begge blev »kaldt tilbage«. Tredje gang sparkede B1903-skytten Søren Jensen så over mål, og så kunne linjevogteren ikke længere blive ved med at dømme omspark... Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Vanvittigt: Samme skytte brændte tre straffespark på to minutter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vanvittigt: Samme skytte brændte tre straffespark på to minutter

Sport DAGBLADET - 23. august 2021 kl. 19:06 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Tilskuerne på fodboldanlægget på Lyngbyvej i Hellerup blev lørdag vidne til noget af et sjældent syn i nogen fodboldkamp..

Det sker en gang i mellem, at et straffespark bliver taget om, fordi enten sparkeren eller keeperen har begået en fejl i selve afviklingen af 11-meter-situationen. Men at et straffespark bliver taget om intet mindre end tre gange i træk - ja, det er vist nærmest ude på det statistiske overdrev.

Ikke desto mindre var det, hvad der skete i DS-kampen mellem B1903 og Greve. 10 minutter inde i opgøret fik hjemmeholdet tildelt straffespark, og det blev Søren Jensen sat til at eksekvere. Han gik til bolden og sparkede mod mål - og brændte. Spillet nåede dog nærmest aldrig at blive sat i gang igen, før dommeren atter pegede på pletten efter signal fra linjedommeren. Han havde dømt omspark, idet linjedommeren mente at Greve-keeper Thobias Henriksen var gået for tidligt.

Nå, men nyt spark - men samme skytte og samme udfald. Endnu en strålende Henriksen-redning blev kort efter annulleret med præcis samme begrundelse som første gang.

Tredje spark på små to minutter, og atter en gang gik stakkels Søren Jensen mod bolden. Denne gang sparkede skytten dog forbi mål, og selv om linjedommeren - man tror det er løgn - endnu en gang mente, at Thobias Henriksen var gået for tidligt, ja så blev han altså hér »overrulet« af hoveddommeren.

For denne var godt klar over, at reglerne er således, at der ikke kan dømmes omspark, når en spiller sparker ved siden af eller over mål. Så endelig fik keeper Henriksen altså »lov til« at blive helt - og kort før pausen scorede wingback Jonas Stabell så kampens enlige mål.

Et meget spøjst opgør var endt med en 1-0-sejr til Greve, og det kunne Greve-cheftræner Anton Moestrup om nogen godt glæde sig over.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og følelsesmæssigt var det da lidt af en rutsjebanetur. Så på dén baggrund var det virkelig rart at kunne trække sig ud af kampen med tre point i bagagen. Selv om jeg nu ikke synes, at B1903 var specielt farlige i resten af kampen. Altså ud over den dér vanvittige situation, siger Moestrup med et grin