Vanvittig afslutning på lokalopgør

Men to minutter før tid - ved stillingen 1-0 til Greve på et mål af Kasper Olesen - startede løjerne for alvor. Solrød fik tildelt et straffespark, og det blev indskiftede Rasmus Lytsen sat til at sparke. Han sparkede fladt i venstre side af målet, men hér kom Greve-keeper Thobias Henriksen ned og parerede. Henriksen nåede kun lige akkurat at juble, inden dommeren fløjtede for omspark. Med henvisning til, at keeperen var gået for tidligt.