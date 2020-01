Fra venstre: Louise Hansen, Sophia Lærke Pedersen og Sofie Andersen. Foto: TMS Ringsted

Unge TMS-spillere bliver i folden

Sport DAGBLADET - 09. januar 2020

Håndboldklubben TMS Ringsted meddeler, at den har forlænget aftalerne med tre unge kvindelige spillere på 1 divisionsholdet. Det drejer sig som Sophia Lærke Pedersen, Louise Hansen og Sofie Andersen. Alle tre bliver til sommeren 2021.

»Sophia er en god to vejsspiller, som kan løse flere opgaver i forsvaret, lige som hun har mange kompetencer i angrebet. Sophia er ved at gemme sit naturlige rolige væsen og bytte det ud med et mere aggressivt udtryk, som helt sikkert vil være med til at ligge yderligere til hendes spil,« lyderne ordene fra TMS i forbindelse med forlængelsen.

- Der er et godt socialt sammenhold blandt holdene i klubben, hvilket jeg sætter stor pris på. Derudover er der gode professionelle rammer omkring klubben og holdet, som giver mig de bedste muligheder for fortsat at udvikle mig som håndboldspiller, siger Sophia Lærke.

Cheftræner Thomas Brønd:

- Sophia har vist, siden hun kom til TMS Ringsted, at hendes niveau er til 1 division. Som træner er kontinuitet en af de vigtige ingredienser i at udvikle et hold, og det er en af grundene til, at jeg er meget glad for at Sophia også er i TMS i 20-21. Hun kan både skyde og lave gennembrud og er en yderst habil forsvarsspiller. Jeg er af den klare overbevisning at Sophia vil fortsætte sin meget positive udvikling her i TMS Ringsted.

Louise Hansen bliver kaldt »Kylle« i det daglige, og ifølge TMS har hun »de sidste par sæsoner udviklet sig fra at være en god forsvarsspiller til, at være blandt de bedste i 1. division. Hendes kompetencer ligger dog ikke kun i den defensive del af håndbolden, da hun i angrebet både kan løse mange opgaver som bagspiller og streg.«

Thomas Brønd:

- Da det ikke er nogen hemmelighed, at vi prioriterer forsvaret meget, er vi meget glade for at »Kylle«, er at finde i TMS i kommende sæson. Hun er en dejlig spiller at arbejde med og jeg er sikker på, at vi kan lægger yderligere på hendes spil til gavn for hende og ikke mindst holdet.

- Jeg er rigtig glad for at fortsætte i Ringsted, da vi har et godt sammenhold på holdet, hvilket jeg vægter højt. Derudover har jeg stadig en masse at lære, og jeg føler mig godt tilpas i klubben til at kunne fortsætte min udvikling, siger Louise Hansen.

Den sidste spiller er Sofie Andersen, der er en af de lokale piger på holdet, men som har været skadet. Hun er på vej tilbage og en del af fremtidens hold.

- Sofie har noget, som ikke mange andre i TMS Ringsted har, nemlig et skud som kan bruges langt fra modstandernes mål. Denne kompetence sammen med mange andre gør, at vi ser frem til at kunne udvikle Sofie og dermed tilføje flere muligheder til TMS holdet, i vores bestræbelser på at forbedre os hele tiden, siger Thomas Brønd og fortsætter:

- Det er altid dejligt, når en lokal spiller fortsætter i sin barndomsklub, så kan alle vores ungdomsspiller se at indsats og vilje, krydret med de rette kompetencer, giver en plads på TMS Ringsteds bedste damehold.

Jeg ser virkelig frem til at Sofie kommer 100 % tilbage så vi kan få udnyttet hendes kompetencer til glæde for holdet.

Sofie Andersen selv:

- Jeg glæder mig til at fortsætte i TMS, hvor jeg har spillet stort set alle mine ungdomsår. Jeg trives rigtig godt og er super glad for at være her.