Oskar Rasmussen (th.) i jubel efter sejren hjemme over Tønder. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Unge Oskar udvikler sig hele tiden

Sport DAGBLADET - 12. september 2019 kl. 20:43 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oskar Rasmussen, TMS Ringsteds nytilkomne højrefløj, spillede en nærmest »skizofren« kamp mod Otterup forleden.

For i angrebet så han skarp og giftig ud og afsluttede som en rutineret 30-årig. Og endte med fem mål på seks forsøg.

Anderledes problematisk gik det med forsvarsdelen...

Hér blev Rasmussen igen og igen tørret af Otterups lille lynhurtige venstrefløj, Mats Krog.

Hele 12 »rene« mål scorede Krog (foruden tre på straffekast) - og selv om Oskar Rasmussen ikke var direkte »skyld« i alle Mats Krogs scoringer, så var han stærkt impliceret i rigtig mange af dem. Hér et par dage efter ved TMS-fløjen da også godt, at det var en noget speciel kamp, han havde spillet.

- Ja, for satan, mand. Det var ikke nogen helt sjov oplevelse at stå over for ham Mats. Jeg lavede en række fejl, men dem må jeg bare lære af og så tage lærdommen med til de næste kampe. Altså jeg vil også sige, at han (Mats Krog, red.) spillede en fantastisk god kamp, men selvfølgelig må jeg også tage en del af målene på min kappe.

- Jeg blev godt nok tørret nogle gange derude, siger Oskar om den særprægede - og ikke altid lige sjove - oplevelse, det var at stå over for en mand, der scorer SÅ mange mål i en kamp.

Det spøjse var, at Oskar Rasmussen til gengæld ikke lod sig fuldstændig slå ud af modgangen i forsvaret - som mange andre 19-årige nok ellers ville have gjort. For i den anden ende af banen var han skarp og koncentreret, og lavede blandt andet nogle meget elegante scoringer fra fløjen, hvor han lod bolden »håndledsrulle« hen over keeperen.

- Jeg var rigtig godt tilfreds med angrebsdelen af min kamp i Otterup. Der følte jeg mig »hjemme«, hvis jeg kan bruge det udtryk. I det hele taget er jeg fint tilfreds med min udvikling som angrebsspiller, men vil selvfølgelig klø på og prøve at blive endnu skarpere fra fløjen, siger den purunge TMS-spiller.

U21-landsholdsfløjen, der kom til fra Roskilde, fremhæver selv sit varierede skudrepertoire som sin største force i spillet.

Det er ingen hemmelighed, at Oskar med sine godt 195 centimeter ligner noget mere en back end en fløjspiller, men faktisk var det også lidt tilfældigheder, der gjorde, at han endte på sin nuværende position, fortæller han.

- Det skete faktisk allerede omkring 13-14-års-alderen, hvor jeg blev sat ud på fløjen, efter at jeg ellers var startet som back. Men det gik rigtig godt, og jeg viste mig som en bedre fløjspiller.

- Men så var det godt nok, at jeg tog en ordentlig voksespurt et par år senere, men da var det efterhånden »for sent« at gøre noget ved det. Det var som fløj, at jeg var god - og så måtte det bare koordineres med min størrelse, siger Oskar med et grin - og tilføjer.

- Jeg synes faktisk, at jeg trods min størrelse er rimelig eksplosiv, og om ikke andet kan jeg med min højde få en rimelig god vinkel på, når jeg springer ind over.

Hvad vil du ellers gerne blive bedre til som håndboldspiler?

- Jamen bredt forstået vil jeg gerne prøve at minimere mine fejl og blive mere effektiv. Og så må jeg da også sige, at jeg på sigt godt kunne tænke mig at lære at dække back. Jeg har størrelsen til det, så det kunne være fedt - men der er lang vej endnu. I det hele taget lærer jeg stadig i hver eneste kamp, og det ser jeg bestemt som noget positivt.