Målmændene Brian Jørgensen (tv.) og Tobias Lantz-Pedersen mod Ribe-Esbjerg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ung keeper glad for spilletid

Sport DAGBLADET - 02. december 2020 kl. 11:25 Af Kasper N. Hansen Kontakt redaktionen

Han har fået spilletid nu og da for TMS, og i lørdags var der igen minutter til TMS Ringsteds nye og unge målmand Tobias Lantz-Pedersen, der kom med sammen med Brian Jørgensen i skadede Frank Mikkelsens fravær.

- I princippet er jeg jo glad bare for overhovedet at være med heroppe. Jeg ved godt, at jeg hovedsageligt får spilletid i dag, fordi Frank (Mikkelsen, red.) var blevet skadet, men derfor er jeg stadig taknemmelig for at være her og blive brugt. Jeg fik ikke lige så meget spilletid som i Skanderborg, men derfor er det stadig mega lærerigt at spille mod de store drenge, siger målmanden.

- Jeg har jo for nylig lavet en to-årig aftale med TMS, og jeg håber da at kunne spille mig op som fast 2. målmand til næste sæson - og så må vi se derfra, hvor meget det kan blive til senere. Jeg er kun 19, så jeg har masser af år til at lære. Jeg vil gerne forbedre mig som ledertype. Jeg er meget stille og dirigerer ikke ret meget - men lige på det område kan man næsten ikke få nogen bedre læremester end Frank Mikkelsen, siger målmanden efter nederlaget til Ribe-Esbjerg.

- Vi brænder helt vanvittigt meget i de første 10 minutter - jeg har nærmest aldrig oplevet noget lignende. Og det kommer til at ramme os både oppe på tavlen, men også lige så meget oppe i hovederne. Vi prøvede at rejse os i 2. halvleg og havde prøvet at lave en plan for 2. halvleg, hvor vi skulle hente et mål hvert femt minut, men det kom aldrig rigtig tæt på, sagde skytten Andreas Hampe.

- For min egen del var det da dejligt at få så meget spilletid - det har jeg ikke fået så meget af indtil nu. Det var fedt at få nogle flere minutter end normalt, selv om det måske ikke var min allerbedste kamp. Det er altid lærerigt at møde de hér gode hold, sagde Hampe, der scorede to mål i kampen.

Fredag aften spiller TMS Ringsted ude mod SønderjyskE i endnu et svært opgør.