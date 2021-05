Lisbeth Klarskov.

Undren og skuffelse i Roskilde Håndbold

Sport DAGBLADET - 30. maj 2021 kl. 22:33 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

I Roskilde Kommunes største idrætsforening, Roskilde Håndbold, er man bestemt ikke tilfreds med den måde, man bliver behandlet på af politikerne i forbindelse med test og vaccinationscentret i Roskilde Kongrescenter, hvor klubbens mange hold normalt har deres daglige gang. De seneste måneder har holdene været spredt for alle vinde, og nu er sæsonstarten også truet.

Det har fået formand Lisbeth Klarskov til at formulere et åbent brev direkte til politikerne i byrådet.

»Til Byrådsmedlemmerne.

Vedr. test- og vaccinationscentre i Roskilde Kongres- og Idrætscenters hal D 1, D 2 og hal B.

Da de vigtige vaccinations- og testcentre i Roskilde Kommune fra februar måned har været placeret i hal D 1, D 2 og A/B, har Roskilde Håndbold siden genåbningen i april måned fået flyttet 83 % af vores normale haltid til andre haller i kommunen. Selvfølgelig skal der vaccineres og testes. Det bakker Roskilde Håndbold naturligvis fuldt ud op om, men vi synes, vi som forening er utrolig hårdt ramt, idet vi lige nu, hvor alle igen må træne indendørs, træner 11 forskellige steder! Det kan godt mærkes - og det har haft store konsekvenser.

Blandt andet:

* de fleste medlemmer træner mindre, vi har slået nogle hold sammen og stadig træner de fleste udenfor den ene gang om ugen.

* at træne 11 vidt forskellige steder giver naturligvis rent logistik-, koordinerings-, materiale- og trænermæssigt store udfordringer og tærer på de frivillige ledere og trænere.

* til sommerens 24. håndboldskole med deltagelse af normalt over 200 børn og unge, som normalt afholdes i 5 haller i kongrescentret, har vi nu kun to haller og må aflyse en del af den.

* vi har ikke fået gang i planlagte nye initiativer for socialt udsatte og foreningsuvante børn og unge, samt børn og unge med udviklingshandicap.

* og ikke mindst har vi skubbet andre idrætsforeningers aktiviteter ud af deres normale haller.

Med stor opbakning fra vores medlemmer, forældre, trænere og ledere har vi på bedste Roskilde Håndbold-maner stået sammen om at klare situationen frem til juli måned.

Men torsdagens udmelding om, at der fortsat skal være vaccinationscenter i hal D 1 og D 2 frem til 1. september rammer bare dobbelt hårdt. Vi føler os i meget høj grad nedprioriteret.

En enkelt måned fra eller til kan måske syne meget lidt, men allerede i september begynder turneringen for divisionsholdene, og ungdommen spiller de vigtige niveau-stævner, som bestemmer, hvor holdene bliver placeret i turneringen 21/22. Derfor er august også en mega-vigtig måned for os, hvor der trænes for at være klar til sæsonstart både håndboldmæssigt og fysisk, og nu kan vi se frem til begrænsede muligheder for en ordentlig sæsonopstart. Og så må vi endnu en gang aflyse et højt prioriteret Roskilde Håndbold-arrangement, nemlig den fælles træningslejr, hvor hele klubben træner, laver aktiviteter, spiser og hygger på kryds og tværs mellem stor og lille, mellem bredde og elite osv., da vi i august ikke kan råde over de bookede fem haller.

Og især forstår vi set ikke beslutningen, når man på vaccinationstallene tydeligt kan se, at der åbenbart slet ikke er brug for den store vaccinationskapacitet i hal D 1 og D 2, da den endnu slet ikke er blevet udnyttet :

I hele Roskilde Kommune er der fra 11. februar til 27. maj vaccineret 49.417 personer - altså vaccination i gennemsnit af 466 personer pr. dag, og med en kapacitet på min. 2000 i Roskilde Kongrescenter alene (ifølge Region Sjælland skal de seks store centre på Sjælland vaccinere op til 14.000 borgere dagligt ), så giver det en udnyttelsesprocent på under 23 % i Roskilde Kongres- og Idrætscenter!

Ja, så er det meget svært at finde gode argumenter for, at vaccinationscentret absolut fortsat skal placeres i en dobbelt idrætshal med så store konsekvenser for både Roskilde Håndbold og de idrætsforeninger, der efterfølgende bliver presset ud af deres faciliteter. Udover at det da også må koste nogle skattekroner at køre med så lav udnyttelsesgrad.

Så vi håber, at byrådet endnu en gang vil tage sagen op og træffe en ny beslutning, hvor der både bliver plads til et vaccinationscenter, der passer til udnyttelsesprocenten enten i andre lokaler i Kongres- og idrætscentret, i telte udenfor eller et helt andet sted, og sender idrætten tilbage i idrætsfaciliteterne, så Roskilde Håndbolds og de berørte idrætsforeningers udøvere igen kan komme i gang med deres vigtige idrætsaktiviteter, der betyder så meget for både den mentale, psykiske og fysiske sundhedstilstand og dermed livskvalitet oven på en lang nedlukning !

vh

Lisbeth Klarskov

Formand, Roskilde Håndbold«

Vi følger naturligvis op på sagen og får kommentarer fra relevante involverede.