Se billedserie Bo Spellerberg relativt langt nede i knæ. Foto: Jeppe Lodberg

Ufrivillig hygge i HØJ

Sport DAGBLADET - 29. oktober 2020 kl. 22:34 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

To rækker af store orange plastickegler med to meters mellemrum delte torsdag aften Jyllingehallen op i to. På den ene banehalvdel spillede fire mand fodtennis og seks floorball. På den anden var der dømt doubler i badminton og strandtennis, og så tøffede Morten Slundt samt først Alexander Hansen og siden Jeppe Jonasson rundt og lavede lidt gymnastiske øvelser.

Ti mand i hver sin halve hal, og det både så ud og lød som om, at HØJs 1. divisionsmandskab indklusive Jesper Fredin hyggede sig gevaldigt.

Men cheftræneren havde meget gerne været spøg og spas'en foruden. Han ville gerne have været i gang med de sidste forberedelser til fredag aftens kamp i Bavnehøj-hallen mod Ajax.

Men kampen om at holde sig i Top 3 i 1. division blev torsdag formiddag aflyst - eller rettere udsat - af Håndbolddivisionsforeningen, som sammen med myndighederne er nået frem til en anden definition på, hvad professionel sport er, end den som umiddelbart meldtes ud efter fredagens corona-stramninger.

- Jeg og vi har fuld forståelse for, at vi ikke må spille kampe, for vi er i en række, hvor der er amatør-hold. Men jeg undrer mig meget over, at vi ikke må træne videre som normalt, når vi er en professionel klub. Jeg undrer mig over, at vi er blevet sidestillet med amatør- og breddedelen af den voksne håndbold, for det er ikke dér, jeg ser os.

- Vi må arbejde for at få det ændret - snakke med andre klubber, der har det som os og med divisionsforeningen og jeg ved ikke hvem. Men det må vi finde ud af, siger Jesper Fredin, der udover kampen i Ajax også har fået udsat kampene mod Tønder hjemme og udekampen hos Grindsted.

Første programsatte kamp - med forbuddet gældende til den 22. november - er mødet med Team Sydhavsøerne i Jyllinge den 28. november.

- Var det »bare« kampene vi ikke måtte spille i perioden, så kunne det da et eller andet sted være fint, for det ville give os muligheden for at træne os ekstragodt sammen. Men det kan vi jo så ikke, fordi vi ikke må træne i mere end grupper af ti.

- Eneste forskel på nu og så situationen i marts er, at vi ikke er hjemsendt og at nu vi må træne. Men det må vi så heller ikke rigtigt, ærgrer HØJ-cheftræneren sig og bakkes op af rutinerende Morten Slundt, der på det seneste har haft lidt lyskeproblemer, men ikke ser nogen stor fordel i kamppausen sådan rent helbredsmæssigt:

- Havde vi skullet træne håndbold i dag, så havde jeg deltaget, og det var da også planen, at jeg skulle have været med mod Ajax.

- Vi kunne til gengæld måske have haft godt af have haft en måned uden kampe. Vi har fået de point, som jeg gerne havde solgt startprogrammet for på forhånd, men jeg tror, at vi alle er enige om, at vi har ikke spillet så prangende endnu. Ikke så underligt i øvrigt, for vi er kun to bagspillere fra sidste sæsons hold, og det er meget naturligt, at det tager tid at spille holdet helt sammen. Det kunne vi have gjort i den måned, men nu er det jo et spørgsmål om vi får lov til det. Det tyder det ikke på, ærgerer Morten Slundt sig.

Her billeder fra torsdagens træning. Foto: Jeppe Lodberg