Udvisninger og brændt straffe, da HB Køge spillede uafgjort

Sport DAGBLADET - 13. marts 2021 kl. 16:53 Af Kasper Nørgaard Hansen

HB Køge måtte lørdag nøjes med 1-1 hjemme mod Kolding, efter en kamp der foruden de to mål også bød på to udvisninger og et brændt straffespark.

Kolding, som i forvejen lå næstsidst før kampen, mødte op i en lidt skrabet forfatning, da hele fire spillere fra truppen i sidste øjeblik måtte blive hjemme grundet corona.

HB Køge var altså store favoritter før kickoff, men ikke desto mindre kom Kolding foran efter bare seks minutters spil. Det skete, da en dårlig clearing i HB Køge-forsvaret røg lige ud til gæsternes Adam Jakobsen, som fra kanten af feltet med en tør halvflugter sparkede bolden i nettet i det lange hjørne.

Det virkede i det hele taget i kampens start, som om HB Køge rent mentalt slet ikke var mødt op til kampen. Og efter 18 minutter var det endda nærved, at Kolding var kommet foran med to. Den rutinerede Niels Letort gik til baglinjen, og serverede en fin, flad bold ind til føromtalte Jakobsen, men han nåede lige præcis ikke at få en lang tå på tværbolden.

Efter 22 minutter kom hjemmeholdet dog - lidt ud af det blå - tilbage i kampen igen. Mark Gundelach modtog bolden på højrekanten, spillede den fladt ind midt i feltet til Jakob Johansson, som usvigeligt sikkert hamrede bolden i nettet til 1-1.

Og SÅ gik det ellers stærkt: I det følgende minut fik Kolding tildelt et straffespark, hvor Eddi Gomes fik den idé, at han ville stoppe Koldings scoringschance ved at tage bolden med hånden - og så fik han direkte rødt. Og dermed så det rigtig skiudt ud for værterne. Men keeper Oskar Snorre reddede på fornem vis straffesparket, og så var alt åbent endnu.

Helt vanvittige 25 minutter havde det været, men derfra gik kampen lidt ned i tempo. Dog med Kolding med mest spil og flest optræk til chancer - for man kunne godt se, at det nu var en 10-mod-11-kamp.

Fra 2. halvlegs start må man sige at HB Køge-træner Auroi Skarbalius rystede posen gevaldigt.Allerede hér præsenterede han nemlig en trippel-udskiftning, og det betød ind med Martin Koch, Magnus Wørts og Rocco Romeo.

De tre havde dog ikke meget at gøre med, at Koldings Marcus Gudmann fem minutter inde i 2. halvleg fik sit andet gule kort - og så var de to hold igen lige mange på banen.

Bortset fra dét blev store dele af 2. halvleg en chancefattig omgang, men Magnus Wørts fik dog en fin mulighed efter 68 minutter. Mike Jensen sparkede hjørnespark, og inde i feltet kom Wørts højst, men hans hovedstød strøg en meter over mål.

Meget mere skete der dog ikke, og så endte det i en pointdeling.