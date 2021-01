Michael Maze var en del af kendisflokken på 10 mennesker, der hyggede og skålede i Dubai. Foto: Jeppe Lodberg

Udvalgsformand til Maze og andre kendisser i Dubai: For dumt!

Sport DAGBLADET - 20. januar 2021 kl. 08:49 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Følgende scenarie udspillede sig forleden: Roskilde Bordtennis' stjerne Michael Maze siddende med stort smil i festligt lag ved en veldækket bord i Dubai sammen med Mikkel Kessler, Mathias Boe, Joe Calzaghe, Joachim Persson, Nicklas Bendtner og flere andre.

10 kendisser, der hyggede sig for nylig i sydens lune grader, mens det danske samfund er lukket næsten helt ned, og hvor man højst på være fem personer sammen - og skal holde to meters afstand mellem hinanden for ikke at risikere at blive smittet med corona.

I Roskilde er formanden for Kultur- og Idrætsudvalget (KIU), Claus Larsen (S), ikke det mindste imponeret over Maze, der må anses for at være et forbillede for byens unge. Det er KIU, der hvert fjerde år blåstempler indstillinger om elitesportsaftalerne. Dem, der er med til at betale løn til Maze.

- Det er for dumt! Det er lidt for Karl Smart-agtigt, og det har jeg ikke meget til overs for. Det er lige smart nok, og jeg forstår det ikke, men de gutter tror jo, de er udødelige, lyder det noget indigneret fra Claus Larsen, der selv har været smittet med Covid-19 og derfor har stor respekt for virusset.

- Det er skuffende, at og det er ikke smart, og det er faktisk en hån mod dem, der bliver syge, at de samles sådan. Jeg slap forholdsvis mildt igennem mit sygdomsforløb, men andre på min alder har været meget hårdt ramt. Det har været folk i god form, så det skal man ikke spøge med, siger Claus Larsen.

Michael Maze spillede Champions League for Roskilde Bordtennis i Tyskland i december.

Mikkel Kessler var i Aftenshowet i aftes, hvor han svarede på spørgsmål om sammenkomsten og forklarede, at han og fru Lea var i Dubai i arbejds-sammenhæng.

- Jeg forstår ikke, hvad du siger. Er det misundelse? Vi var ti mennesker, det var det, som vi måtte være, sagde Kessler.

- Vi kan da godt forstå folks reaktioner. Det ser måske hyggeligere ud, der hvor vi er, så jeg kan da godt se, at der kan være noget frustration og misundelse, men alle skal have lov til at rejse, hvis det ikke er forbudt, sagde Lea Kessler.