Claus Larsen er formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udvalgsformand: Man kunne måske godt finde en anden løsning

Sport DAGBLADET - 02. juni 2021 kl. 18:15 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Forleden sendte formanden for Roskilde Håndbold, Lisbeth Klarskov, et åbent brev til politikerne i kommunen. Et brev, hvori hun udtrykte sin skuffelse og undren over situationen for Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

Kernen i brevet er netop kongrescentret, som jo en længere periode har været brugt som vaccinationssted i kommunen - hvilket har lagt beslag på flere af hallerne i kongrescentret i nu flere måneder.

I skrivelsen lyder det blandt andet således:

»Med stor opbakning fra vores medlemmer, forældre, trænere og ledere har vi på bedste Roskilde Håndbold-maner stået sammen om at klare situationen frem til juli måned. Men torsdagens udmelding om, at der fortsat skal være vaccinationscenter i hal D1 og D 2 frem til 1. september rammer bare dobbelt hårdt. Vi føler os i meget høj grad nedprioriteret.«

Klarskov tilføjer om netop den nu udvidede periode med vaccinationer i kongrescentret.

» August er en mega-vigtig måned for os, hvor der trænes for at være klar til sæsonstart både håndboldmæssigt og fysisk, og nu kan vi se frem til begrænsede muligheder for en ordentlig sæsonopstart«.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune, Claus Larsen (S) kan sagtens forstå ærgrelsen hos Klarskov - og som mangeårig halsinpektør i Jyllingehallen er det måske heller ikke helt mærkeligt, at han har det sådan.

- Jeg har fuld forståelse for Roskilde Håndbolds frustrationer, for jeg synes godt nok, at de har været hårdt ramt af det hér. Men omvendt kan man bare heller ikke negligere, at vi har en pandemi, som vi skal have under kontrol - så det er en balancegang, siger han.

Claus Larsen når faktisk - allerede inden spørgsmålet bliver stillet ham - selv at åbne posen for en vinkel, som Lisbeth Klarskov også fremfører i sit brev: Nemlig udnyttelsesgraden af hallerne. I følge Klarskovs egne beregninger er der nemlig kun en udnyttelsesprocent på 23, når man ser på de måneder, hvor hallerne har været inddraget.

- Spørgsmålet er, om der reelt er behov for al den kapacitet, som de (vaccinationsfolkene, red.) lægger beslag på. Måske kunne man godt finde en anden løsning i den givne situation. Formodentlig er det jo fordi, at man lige nu ikke har vacciner nok, men jeg ved ikke, om man forventer, at der lige pludselig går hul på ketchupflasken, så det vælter ud med vacciner. Det har jeg svært ved at vurdere.

- Jeg tænker i hvert fald godt, at man kunne kigge en ekstra gang på den kapacitet man har til rådighed og så tilpasse den til dét niveau, man har behov for, tilføjer Claus Larsen.

Det lyder egentlig som om, du er forholdsvis egentlig med Lisbeth Klarskov i langt de fleste af hendes punkter. Som formand for Kultur- og Idrætsudvalget kan du vel netop være med til at gøre noget ved problemet rent politisk?

- Ja, både og. Det er ikke for at tørre den af på nogen, men det er først og fremmest Kriseberedskabet i Roskilde Kommune, der har besluttet dét. Men det er klart, at jeg har en løbende dialog med borgmesteren (som er en del af det seks mand store kriseberedskab, red.) om det hér. Det er noget, vi drøfter ofte, lad mig bare sige det sådan.