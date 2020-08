Morten Uddberg nåede lige at sige tak til Martin Jungsgaard for at aflevere et hold i fin træning. Foto: Jeppe Lodberg

Uddberg overtager FC Roskilde

FC Roskilde snupper cheftræneren fra Roskilde Boldklub af 1906, Morten Uddberg - og nej, det er ikke en handling, der er ment som noget klimaforværrende mellem A/S-klubben og dens moderklub. Tværtom.

Det er ment som et forsonende træk i det fremtidige samarbejdes hellige navn, selv om FCR-ejer Carsten Salomonsson påpeger, at det ville være en hvilken som helst ny træners fremmeste opgave, eller i hvert fald én af dem, at samarbejde med RB06.

- Vi har ansat Morten, fordi han er den bedste til jobbet. Han har kendskab til alt og alle i klubben. Han kender alle de unge spillere. Han kender klubben og dens DNA og skal ikke starte helt forfra fra A i det arbejde, der forestår i at bygge et nyt hold op, siger Carsten Salomonsson siddende i en af spillerboksene i Roskilde Idrætspark kiggende på Morten Uddbergs første træning.

Hernede i tørvejret vil FC Roskildes altmuligmand Anders Theil gerne føje til, at Uddberg både som træner og menneske er noget så relativt sjældent som »ærlig og kontant«, så der er nok blevet høvlet et par kanter af i løbet af ansættelsesprocessen, som ikke har varet længe.

Det er ikke mere end godt en uge siden, at det blev offentlig kendt, at Martin Jungsgaard havde sagt sit job op - men det lå i kortene i længere tid, og Morten Uddberg er flere gange blevet spurgt »om det var noget, hvis...« og hver gang har svaret været et meget klart nej.

- Men nogle gange ændrer man holdning. Det er det, det tænkende menneske kan - man bliver klogere. Det er kommet pludseligt, og jeg kan i den grad se mig selv i det her projekt, der i stor grad handler om at optimere samarbejdet mellem FC Roskilde og RB, siger Morten Uddberg, der for syv år siden kom til FC Roskilde som talentchef fra et seniorjob i Værløse.

Før det var han U17-cheftræner i HB Køge, og oprindeligt er den 53-årige træner ud af Brøndby IFs skole. I FC Roskilde blev han cheftræner for U15, U17 og U19-holdene, men for godt to år siden overtog han så RB06's sjællandsseriehold og har netop taget hul på debutsæsonen i danmarksserien.