Tvivl om TMS Ringsteds oprykning

Sidst på formiddagen i dag blev der pludselig sået tvivl om TMS Ringsteds oprykning til herrernes Håndboldliga. Det skete, da Dansk Håndbold Forbunds beslutning om at afslutte sæsonen for ligaen og 1. division med øjeblikkelig virkning bliver ophævet.

Baggrunden er, at Nordsjælland og EH Aalborg har klaget over nedrykningerne til Håndboldens Appelinstans, og her har de altså fået medhold.