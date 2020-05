Turneringschef: RB06 er ikke afhængige af FCR

RB06 må godt rykke op i Danmarksserien, selv hvis FCR skulle rykke ned i 2. division, fastslår DBU Sjællands turneringsschef. Foto: Anders Kamper

Sport DAGBLADET - 25. maj 2020 kl. 12:52 Af Kasper Nørgaard Hansen

Hvis man trawler gennem noget så tørt som turneringspropositionerne for 2. division og Danmarksserien får man ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvorvidt den samme klub netop må have et hold i både 2. division og i DS.

I stedet står der i begge rækkers propositioner, at hver klub kun må have ét hold i den givne række. Dén del har altid været god latin i alle rækker, men derudover er det - med de gældende regler - for eksempel IKKE tilladt for en klub at have både hold i Superligaen og 1. division. Eller at have et hold i både 1. division og 2. division.

Mens det til gengæld er fuldt ud legitimt for en klub at have et hold i både Danmarksserien og Sjællandsserien. Så hvad med tilfældet 2. division og DS? Jo, det har vi forhørt os med DBU Sjællands turneringschef Thomas Lesly Rasmussen om.

- Århh, den skal jeg lige tænke over... Jo, det er det. Jeg skulle have et eksempel hevet op fra baghovedet, men jo, det må man godt, siger turneringschefen og tilføjer:

- Lige nu er der ingen sjællandske klubber, der har hold i både DS og 2. division, så jeg kan godt forstå din tvivl - men i Jylland er der Århus Fremad. De har faktisk i noget tid haft hold i begge rækker.

Grunden til, at spørgsmålet med sjællandske briller kunne have været særdeles sprængfarligt er, at FC Roskilde lige nu ligger til nedrykning fra 1. division. Samtidig ligger FCR's moderklub, RB06, lige nu til at rykke op i Danmarksserien.

Og ender de to ting med at ske, så ville det være ret bittert for RB06, hvis man skulle se en oprykning til DS glippe, fordi FCR samtidig røg ned i 2. division. Men hér beroliger Thomas Lesly RB'erne.

- Nu er Danmarksseriens skæbne (i sæsonen 2019/2020, red.) jo faktisk endnu ikke afgjort af DBU endnu, så vi ved ikke med 100% sikkerhed, om der kommer oprykkere til DS i næste sæson. Men sker det, så rykker RB06 også op, siger Lesly med henvisning til, at DBU Sjælland jo for længst har besluttet, at den nuværende stilling i Sjællandsserien fastfryses og derfor også ender som slutstillingen.

Thomas Lesly Rasmussen tilføjer dog et »aber dabei«, der tilhører den lange bane:

- Men dét som RB06 til gengæld risikerer på lidt længere sigt er, at hvis FC Roskilde rykker ned i 2. division, og så fortsætter nedturen og rykker videre ned i DS - ja så vil RB06 jo blive tvangsnedrykket derfra, konkluderer han.