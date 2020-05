De rødblusede fra Solrød FC - her i en træningskamp mod Ringsted sidste år - er fra og med næste sæson Sjællandseriehold. Foto: Jeppe Lodberg

Tungen lige i munden: De rykker op, og de rykker ned

15. maj 2020
Af Kasper Nørgaard Hansen

DBU Sjælland skrev fredag eftermiddag i en pressemeddelse følgende:

»En enig DBU Sjælland-bestyrelse har efter grundige overvejelser besluttet, at turneringen 2019-2020 ikke spilles færdig grundet situationen med COVID-19. Holdenes resultater fra efteråret 2019 bliver brugt til af afgøre op- og nedrykninger i helårsturneringerne«.

Hvis man nu ikke læste mere af pressemeddelelsen end dertil, vil man kunne tro, at det dermed nu står fast, at RB06 og Vordingborg rykker op fra Sjællandsserien og op i DS. Men... Hér er det meget væsentligt at læse videre, for som DBU Sjælland også flere gange anfører i den omtalte pressemeddelelse: De endelige op- og nedrykninger afventer dog afklaring på Danmarksserien i DBU.

Det bekræfter DBU Sjællands turneringschef Thomas Lesly da også, da vi fanger ham sidst på eftermiddagen for at få afklaret tingene én gang for alle:

- Det er fuldstændig korrekt, at man endnu ikke med sikkerhed kan kåre de to oprykkere fra Sjællandsserien. For hvis nu DBU siger, at man vælger at annullere hele sæsonen i DS, så bliver der ingen, der rykker hverken op eller ned fra DS. Og sker dét scenarie for eksempel, jamen så vil de to sjællandsserievindere skulle blive i Sjællandsserien, forklarer Thomas Lesly.

Han tilføjer dertil, at i dét tilfælde vil SS til næste sæson komme til at bestå af 14 i stedet for 12 hold

På DBU Sjællands hjemmeside ligger et omfattende diagram af op- og nedrykningstilfælde lige fra Sjællandsserien og nedefter. Men hvor oprykningen fra Sjællandsserien stadig blæser i vinden, så vil alle andre udfald i diagrammet komme til at stå til troende for de hold, der med den nu fastfrosne stilling slutter som nummer henholdsvis først og sidst i de forskellige rækker.

Det bekræfter turneringschefen flere gange i samtalen med DAGBLADET.

Det betyder dermed med sikkerhed følgende for de forskellige rækker og puljer under DBU Sjælland:

* Frem Sakskøbing og Helsinge rykker ud af Sjællandsserien.

* Solrød og Hørsholm-Usserød rykker op fra serie 1.

* Greve II og Gladsaxe-Hero rykker ud af serie 1.

* Hillerød, Ølstykke, Svebølle og AIK 65 Strøby rykker op fra serie 2

* Lundtofte, Herstedøster, Mørkøv og Hvalsø II rykker ud af serie 2.

Flere hold end de nævnte KAN ende med at rykke op eller ned - men det afhænger igen af DBU's afgørelse omkring Danmarksserien. Denne forventes at komme i næste uge.