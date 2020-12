Emilie Beckmann er en fisk i vandet - men også en stor Formel 1-fan. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Tunes svømmestjerne er vild med Formel 1

Sport DAGBLADET - 08. december 2020 kl. 19:09 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Når man som Emilie Beckmann er Danmarks bedste kvindelige butterflysvømmer, skulle man ikke tro, at der nogensinde blev tid til meget andet end at ligge og træne i klorvand fra morgen til aften.

Men selv svømmere på Beckmanns niveau har også fritid, og særligt søndagene har den 23-årige Tune-pige forsøgt at holde hellige hér i 2020.

Et år, som på corona jo nærmest har været helt uden svømmekonkurrencer, og det har givet butterfly-specialisten lidt mere tid til at kaste sig over andre ting og ikke mindst andre sportsgrene - fra stuen forstås. Og det viser sig, at Beckmann er bidt af en gal Formel 1-racer, fortæller hun til DAGBLADET/sn.dk.

- Jeg er en sucker for Formel 1, det må jeg bare sige. Eller det vil sige, det er jeg blevet. I mange år var det noget, jeg aldrig havde skænket en tanke - men efter at Netflix kom med deres Formel 1-serie (»F1 - Drive to survive«, red.) sidste år, er jeg blevet totalt forelsket i den sportsgren, fortæller Emilie.

Hun uddyber om sin nyfundne kærlighed til voldsomme hestekræfter og lynhurtige dækskift.

- Jeg vil også sige det sådan, at det er personerne, karaktererne i sporten, som har gjort, at min interesse blev vakt. Mennesket bag atleten, om man så må sige, tilføjer Beckmann og nævner hér ikke noget Kevin Magnussen, som hun ellers næsten er bysbarn med - idet han jo kommer fra Roskilde.

- For mig er Daniel Ricciardo helt klart den største. Hér tænker jeg ikke mindst på hans konflikt med Red Bull, som sendte ham til Renault, hvilket mange troede var et step ned i karrieren. Men så har han bare sparket røv hér i 2020. Det er altså sejt, siger Emilie Beckmann.

Jo, hvem skulle have troet at en svømmestjerne ville have så meget benzin i blodet?