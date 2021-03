Tror på de nødvendige ni-ti sejre

FC Roskildes nye cheftræner, Michael Jørgensen, lægger absolut intet i hverken spil eller resultater i træningskampene. Han har brugt dem til netop at træne og finde frem til det spil, der skal til for at at komme i Top 6 - og han tror fuldt og fast på, at det vil lykkes at vinde et par håndfulde ud af 13 kampe.