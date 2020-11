Tristesse i Køge

Tjuhej, hvor HB Køge kom ud af starthullerne i søndag eftermiddags hjemmekamp mod Silkeborg. Og gab, hvor røg gassen dog relativt hurtigt ud af ballonen, da 1. divisions nummer to lige havde fundet sig til rette og overtaget dirigentstokken for efter en HB Køge-opblomstring lige efter pausen vandt med 1-0.

Tempoet røg lige op i den spotvis blå efterårshimmel, og de blå/sortes evner til at ramme hinanden mere end et par gange i træk røg samme vej.

Det var ud over stepperne på det nyvandede kunstgræs på Capelli Sport stadion fra første fløjt, og der var ikke spillet andet end et par minutter, førend Jubril Adedji kom til en vældig skudmulighed. Den valgte så ikke at benytte sig af - tog i stedet et træk mere foran feltet og lagde bolden til rette for Magnus Häuser, der sendte bolden fladt forbi nærmeste stolpe.