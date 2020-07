Andreas Hermansen (nr. to fra venstre) på tribunen i idrætsparken i går. Målmand Conrad Kromann (tv.), Younes Bakiz til højre, og bagest sidder videomand Patrick Werther. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Trist tid for Hermansen i FC Roskilde

Sport DAGBLADET - 13. juli 2020 kl. 07:16 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de sidste fire år har Andreas Hermansen været en fast del af FC Roskildes 1. divisionstrup under skiftende trænere: Rasmus Monnerup, Anders Theill, René Skovdahl, Christian Lønstrup og nu Martin Jungsgaard.

Men netop som turen nu var kommet til »Herman« til at blive fast mand med fuld spilletid hver weekend, så blev han skadet i knæet. Det ødelagde hele 2019, hele foråret 2020 er blevet ødelagt af corona, og da turneringen blev genoptaget i slutningen af maj, var Hermansen så med.

Men i den femte kamp gik det galt til sidst, da Andreas Hermansen landede forkert sidst i opgøret mod Kolding IF på udebane. Det højre knæ gjorde ondt, og efterfølgende undersøgelser viste, at et ledbånd var 75 procent ødelagt.

Derfor har forsvarsklippen kigget på siden da fra tribunen, og lørdag eftermiddag stod det så klart, at nedrykningen ikke kunne afværges, da Hvidovre vandt i Kolding. Dermed blev søndagens opgør for FC Roskilde hjemme mod Skive ligegyldigt i overlevelses-sammenhæng.

- Man vidste jo godt, at det ville ske og skulle være jubelidiot for at tro, det ikke ville ske, men derfor er det ærgerligt. Vi har jo vist det, og vi har været forberedt på det, når man har set, hvor vi har ligget. Det er ærgerligt, for vi har haft masser af muligheder for at rette det op og få de nødvendige point, siger Hermansen.

- Det gør da ondt, og endnu mere når man noget hjerte for klubben.

Han har et år tilbage af kontrakten med FC Roskilde.

Hvad skal der ske nu?

- Godt spørgsmål. Det kommer an på, hvad der sker her og hvordan projektet ser ud nu. Det er lidt frustrerede, men sådan er fodboldverdenen. Der er altid mange spørgsmålstegn. Lige nu er det vigtigste for mig, at jeg kommer i gang, og så må jeg se på mine muligheder. Det er svært at sige noget konkret lige nu, siger Hermansen på et affolket og tomt stadion kort efter sidste fløjt.