Robert Larsen er færdig med fodbold - her er fanget i et raseriudbrud efter udvisningen i efteråret mod Vanløse. Foto: Anders Kamper

Trist ny for KFUM-spiller: Nu er det HELT slut

Han havde stoppet karrieren på grund af konstante knæproblemer, men i sommers blev Robert Larsen pludselig præsenteret som ny spiller i nyoprykkede Roskilde KFUM i 2. division.

Det blev en kort affære på seks måneder. Nu er det definitivt slut for Robert Larsen, der også har spillet en del sæsoner i FC Roskilde.

Roskilde KFUM meddeler, at "Robert meddelte mandag klubbens sportschef, Pierre Overgaard, at konstante problemer med et læderet knæ tvinger ham til at indstille karrieren i en alder af 25 år."

Robert Larsen nåede 10 af 14 mulige kampe i det sidste halvår af 2020 samt en udvisning i Vanløse...

- Selv om vores bekendtskab ikke har været langt, har Robert, på og uden for banen, betydet utroligt meget for vores hold. Han vil blive savnet, både af holdkammeraterne og af klubben, siger sportschef Pierre Overgaard i en meddelelse fra KFUM.

- Men skal et eller to års ekstra fodbold vejes op imod at blive gangbesværet resten af livet, må valget ikke være svært. Vi støtter derfor fuldt og helt Robert i hans beslutning. Vi ønsker ham alt godt fremover og glæder os til at se ham og familien på lægterne hos KFUM, tilføjer sportschefen.

Roskilde KFUM har flere skadede spiller netop som forårspremieren står for døren. Ikke mindst målmand Marc Lyster, der skal opereres.