Tre spillere forlader HB Køge

Midtbanespiller, canadiske Noble Okello, har været lejet et halvt år i MLS-klubben Toronto FC, og her er han nu rejst tilbage til. Han nåede 12 kampe på Auris hold i efteråret.

- Vi har været rigtig glade for Okellos indsats. Han kom til og efter lidt tilvænning fik han en del spilminutter i slutningen af efteråret, og fik vist, at han er en talentfuld spiller, som kan se ind i en god fremtid. Vi har dog allerede for et par uger siden sikret forstærkning til midtbanen med tilgangen af Lasse Petry, og vi er derfor overviste om at vi i foråret står endnu stærkere end i efteråret, siger HB Køge-direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.