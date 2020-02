Effiong Nsungusi er en af de tre spillere, som HB Køge får glæde af i foråret, forudser direktør Per Rud. Foto: HB Køge

Tre ghanesere røg i turbanen

DAGBLADET - 01. februar 2020

Der blev ret hurtigt meget mørkt på kontorerne i Capelli Sport stadions administrationsbygning fredag aften efter træningskampen mod FC Nordsjællands ungdom. Ingen tændte nattelamper og glødende kaffemaskiner for at gøre klar til en hektisk sidste aften, mens transfervinduet lukkede sig.

Direktør Per Rud var såmænd på sponsortur til det sydlige Frankrig - men han havde nu sin telefon med sig, og sådan én er jo et helt lille hjemmekontor i sig selv efterhånden, og der var indlagt pauser mellem serveringerne af den finere franske kogekunst eller, hvad der nu blev trakteret med. Så der blev også handlet.

Lidt internt kan man næsten sige, for HB Køge er jo blevet en del af Capelli Sport-netværket, hvor den store ejer hedder George Altirs, og han er også involveret i den ghanesiske klub Inter Allies, hvor den tidligere HB Køge-cheftræner Henrik Lehm nys er blevet udnævnt til cheftræner og akademileder.

Og den ghanesiske Premier League-klub Inter Allies FC sender nu tre unge offensiv-spillere til HB Køge, blev det aftalt i aftes.

Det drejer sig om kantspilleren Hamza Nasiru på bare 18 år samt de to 20-årige angribere Effiong Nsungusi og Kwabena Kyeremateng.

- Vores samarbejde med Capelli Sport har igen åbnet nogle døre for os, og det gør nu, at vi får mulighed for at hente de tre spillere til Danmark. Vi har set dem alle i aktion og fulgt dem intenst siden vi var på besøg i Inter Allies i september. Allerede dengang var vi enige om, at det er nogle markante spillere med et potentiale, som vi tror på kan forløses i vores rammer, siger administrerende direktør Per Rud om trioen.

De kommende nye spillere er lige nu i Ghana og venter på, at de sidste officielle papirer angående visum falder på plads. HB Køges førsteholdstrup tager tirsdag på træningslejr i Tyrkiet, og målet er, at Nasiru, Nsungusi og Kyeremateng kan støde til holdet dér.

- Vi taler om tre unge spillere, der skifter fra et andet land med en anden kultur, og der vil der være en overgangsperiode, hvor de stille og roligt skal vænne sig til den nye hverdag og livet som professionelle fodboldspillere i Danmark. Men vi tror på at de har den rette karakter, og at vi kan hjælpe dem videre i deres udvikling, så de kan slå igennem her. Potentialet er der ingen tvivl om og de har alle nogle fysiske forudsætninger for at lykkes på et endnu højere niveau, end de tidligere har vist sig frem på, fortæller Per Rud.

Via Capelli Sport-netværket er HB Køge blevet flagskibet og "hoveddestinationen" for en lang række klubber. Hertil hører Inter Allies FC, der regnes for at være en af Ghanas mest veldrevne klubber. I rollen som cheftræner og akademileder tog Henrik Lehm til klubben i hovedstaden Greater Accra i sidste uge. Som en forlængelse af dette samarbejde kommer de tre offensive kræfter nu til HB Køge.

Henrik Lehm var selv med til at spotte de tre spillere under et ophold i Inter Allies i 2019. Spillerne blev i første omgang opdaget ved et besøg hos Inter Allies i september, der var et led i Capelli Sport Plus-programmet, som handler om udveksling af best practice på tværs af de klubber, der er en del af Capelli Sport-fællesskabet. Som Head of Coaching står Henrik Lehm i spidsen for dette og sammen med Per Rud samt Head of Scouting, Sergio Cecilio, foretager de såkaldte uddannelsesforløb i lande på flere kontinenter. Formålet er at skabe en fælles identitet på tværs af landegrænser.

- Spillere som disse vil vi normalt ikke være i nærheden af. Men via Capelli Sport kan vi styrke HB Køge. Men vi skal stadig have et skarpt fokus på at udvikle vores egne spillere. HB Køge skal altid have en stærk lokal forankring. De nye spillere vil bidrage til at hæve det generelle niveau og derved også gøre spillerne fra vores eget område bedre, siger direktør Per Rud.