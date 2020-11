Dennis Hald Olsen er stoppet som cheftræner for Greves danmarksserienhold. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Trænerskift i Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trænerskift i Greve

Sport DAGBLADET - 12. november 2020 kl. 19:35 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Han vil hellere bruge tiden med fru Pernille og ungerne end sidde på skolebænken med hovedet nede i tykke teoretiske bøger omhandlende, hvordan man i teorien skal træne unge mænd, så de kan begå sig i 2. division.

Desuden mener Dennis Hald Olsen, at han efter ti års trænergerning har aftjent sin værnepligt ude på bænken, så da han var sikker på, at han havde været med til at finde sin afløser, indgav han hahar han spurgt pænt om lov og fået lov til at stoppe som cheftræner for Greve Fodbolds danmarksseriehold.

Hans afløser er Anton Moestrup Rasmussen - hidtidig cheftræner for klubbens U19-hold og med på bænken for de blå/hvide, som er gået på en noget for tidlig vinterferie på en ret sjælden plads i toppen af sin danmarksserie-pulje.

- Det har været en fed rejse, og jeg føler et eller andet sted, at jeg har nået mit mål. Jeg ville gerne have Greve tilbage til »det gamle Greve«, hvor man satsede på sine egne unge spillere i stedet for at være et købehold - og det er lykkes, og jeg er overbevist om, at Anton vil fortsætte af det spor.

- Jeg ved, at det kan se mærkeligt ud udefra, at jeg stopper nu, hvor vi efter nogle svære sæsoner er blevet et etableret danmarksseriehold. Men det tager altså meget tid som træner - fodbold er blevet helt anderledes, end da jeg startede. Og det ville kun blive værre, når og hvis det bliver 2. division.

- Jeg synes jo, at jeg har det, der skal til omkring mandskabspleje, men jeg har mangler i træningsøvelserne, og derfor sagde jeg også inden sæsonstart, at jeg ville have noget hjælp. Der har Anton så været med i et par måneder eller tre - og jeg har givet ham stadig mere ansvar, han har lært truppen at kende, og det virker bare helt rigtigt, siger Dennis Hald Olsen, der fortsætter som Team Manager og groft sagt skal stå for alt det, der sker udenfor kridtstregerne.