Trænerkollegaer hylder Jungsgaard

Onsdag meddelte Martin Jungsgaard, at han stopper som træner i FC Roskilde med udgangen af august. Nyheden har ramt de sociale medier, og her skriver Jan Faber, træner i Vordingborg, på DAGBLADETs sportsredaktions Facebook-side:

»Kæmpe kæmpe kæmpe respekt for dit arbejde Junge. Sammen med spillere, Clausen og stab, leverede I langt over forventning!!! Martin Jungsgaard, du kan være mere end stolt,« lyder det fra Faber.

»Kæmpe personlighed og super dygtig og dedikeret træner takker af. Jeg takker for tiden med dig Junge, som på mange måder var hårde, urimelige, men super spændende og ikke mindst meget lærerige. Held og lykke, hvad der end venter i fremtiden. Måske dig og Andrea (Martin Jungsgaards kæreste, red.) flytter til det nordjyske og starter et nyt kapitel?! De har forresten god Sushi i Aalborg, lyder det fra Clausen, der er rykket til det nordjyske for at slå sig ned der.