Trænere glæder sig til Roskilde-derby

Sport DAGBLADET - 06. november 2020 kl. 12:32 Af Kasper N. Hansen Kontakt redaktionen

Fredag aften klokken 19.00 går det løs med den længe ventede kamp mellem FC Roskilde og naboerne fra Roskilde KFUM.

Her er, hvad de to trænere siger inden mødet:

Anders Theil, FC Roskilde:

- Det er da rigtig, rigtig sjovt! Jeg tror jeg startede som drengespiller nede i RB06 i starten af 80'erne og har så været der i forskellige perioder som senior, inden jeg jo i 2009 startede op i FCR som assistenttræner. Ja, og resten af historien kender folk jo godt. Men blot for at sige, at i alle de mange år er det hér første gang, at jeg er involveret i et lokalbrag i den samme række med enten RB eller FCR.

- Der har jo altid været sådan lidt storebror-lillebror over de to hold, men nu er jo lige pludselig to helt jævnbyrdige hold, og hvor KFUM jo som oprykkere egentlig har haft en god sæson og er inde i en god rytme. Imens har vi selv haft en lidt svær sæson og har haft svært ved at »finde os til rette« i 2. division efter nedrykningen. Det er måske en 55-45-kamp i vores favør, men kun fordi vi spiller på hjemmebane.

Stefan Håkansson, Roskilde KFUM:

- Det er en kamp, der har stået øverst på spillernes ønskeliste i lang tid, og som træner bliver det da helt sikkert også sjovt. Både fordi det er den første betydende kamp mellem holdene, men også fordi at vi i dag er helt på samme niveau. Så godt nok er FCR storebror, men vi selv er ved være blevet en stor lillebror.

- Det er også pudsigt, som spillerne meget hurtigt er ved at være klar efter skader! Der er jo lige pludselig kommet en masse at snakke om, og det er måske ikke så meget klubbernes tidligere ageren og reageren, der er i hovedsædet hér, det er selve kampen, der snakkes om. Det synes jeg er fedt.

- Vi har ligesom fundet vores niveau, synes jeg. Og vi ved godt, hvad for nogle kampe, der er vigtige for os. Ja, det er alle kampe, selvfølgelig, men nogle opgør er på en eller anden måde ekstra vigtige. Og FC Roskilde er én er vores direkte konkurrenter om at undgå de dér placeringer fra 11-14. Så ja, det er da bare endnu et lag i kampen.