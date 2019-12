Trænere er enige: Brøndbys uskarphed gjorde forskellen

Havde gæsterne kendt sin besøgelsestid, havde de i stedet kunne rejse hjem med tre point, for i første halvleg og i minutterne inden Fischers sejrsmål vadede Brøndby i store tilbud foran Karl-Johan Johnssons bur. Det er trænerne fra de to hold enige om.

Der var skarpheden til forskel på FC København og Brøndby søndag eftermiddag i 3F Superligaen, da FCK på eget græs vandt 2-1 på et sent mål af Viktor Fischer.

- Det var en god fodboldkamp, og Brøndby var også gode. Første halvleg var lige, men i anden halvleg var vi klart bedre, men de havde nogle gyldne minutter, så vi nemt kunne have stået med nul point, siger Ståle Solbakken.

- Vi kunne godt have stået her og have tabt, men fortsat have spillet en fantastisk god kamp. Vores anden halvleg var på et meget højt niveau i 38 minutter, og vi følte, at vi ventede på at få et mål, mens de satsede på kontra, tilføjer nordmanden.

Brøndbys karantæneramte cheftræner, Niels Frederiksen, så kampen fra tribunen. Herfra kunne han ærgre sig over de brændte chancer og nederlaget.

- Jeg så et Brøndby-hold, der faktisk havde fortjent mere, end det vi fik. Det var en kamp, der ikke var nødvendig at tabe, når man ser på chancefordelingen. Vi havde de største chancer i første halvleg og skulle have ført, da vi gik til pausen, men det gjorde vi desværre ikke.

- I anden halvleg var FCK bedst i de første 35 minutter, men vi sluttede kampen bedst af, hvis vi ser bort fra det drønærgerlige mål, som de fik, siger Niels Frederiksen.

Brøndby tog føringen allerede efter fem minutter ved Kamil Wilczek, og både Wilczek og Dominik Kaiser havde hver deres kæmpe store chance i første halvleg, som endte 1-1 efter en udligning af Viktor Fischer.

Siden var FCK bedst og havde flere chancer, men i slutfasen havde både Wilczek, Simon Tibbling og Simon Hedlund store muligheder for at afgøre kampen til Brøndbys fordel. Sidstnævnte fik endda bolden i mål, men blev vinket offside.

Begge trænere vurderer offsiden som tvivlsom, og selv er svenskeren helt sikker på, at han hele tiden var på den rigtige side af offsidegrænsen.

- Jeg følte ikke, at jeg var offside. Jeg var ude i siden først, og jeg løb ind i feltet og følte ikke, at jeg var offside på noget tidspunkt, så det var en kedelig kendelse, siger Hedlund.

- Men vi burde have afgjort kampen inden, tilføjer han.