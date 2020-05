Køge Nord FC-træner Carsten Jensen.

Træner vil savne Andreas Bo

Træner vil savne Andreas Bo

Sport DAGBLADET - 09. maj 2020 kl. 23:07 Af Anders Kamper

For et par måneder siden stod det klart, at komikeren Andreas Bo´s engagement i fodboldklubben Køge Nord FC var nået til vejs ende, og dermed blev det til tre et halvt års samarbejde, men hvor man ikke nåede det, man ville sammen og hvor Andreas Bo til sidst så sig selv som praktisk gris mere end en visionernes mand og indpisker den vej.

Det var nemlig meningen, da han startede og kom til i efteråret 2016, hvor planerne var store og fremmødet ligeså, da han præsenterede projektet foran en stor skare på Restaurant Theilgaards i den Hvide By i Køge.

Nu, nogle år efter, er 1. holdet at finde i danmarksserien, og der er ikke tegn på, at holdet og klubben skal længere foreløbig. Andreas Bo´s afløser som sportslig ansvarlig skal først og fremmest findes, og det tyder på at blive Michael »Pede« Pedersen, og rundt om ham skal et hold sættes, så der er ro omkring 1. holdet.

Træner Carsten Jensens aftale udløber 30. juni, men han er klar på at fortsætte, hvis klubben er det samme.

- Jeg regner da med, at vi skal snakke om det, og jeg vil gerne fortsætte, hvis der er et ordentligt hold at være træner for. Vi har ikke talt om det endnu, men det sker vel noget på et tidspunkt, smågriner Carsten Jensen.

- Hvis jeg skal fortsætte, så vil jeg da kigge på den lange bane, så der kan bygges op igen og ses frem mod næste sæson, siger træneren, der har været glad for samarbejdet med Andreas Bo og vil savne ham i klubben.

- Vi har haft et godt samarbejde, og jeg har intet at udsættes på ham overhovedet. Han har gjort meget for klubben de senere år, men han har jo en anden beskæftigelse, hvor han tjener sine penge, og det er trods alt det vigtigste. Men jeg da savne ham, det er helt sikkert, siger Carsten Jensen.

Køge Nord FC har som mange andre hold endnu ikke været i kamp i foråret, og håbet om at, at det sker, bliver mindre og mindre som dagene går.