Dommere lever med hårde ord

- Vi har vænnet os til at filtrere det fra, men når en dommer fylder fysisk (Kevin Arildtoft, red.) på sidelinjen og laver fagter, så giver man en straf for »hallens skyld« og for spillernes skyld, så de ser, at det må man ikke. De små ting er der ingen, der hører, siger Kristoffer Vestergaard, og kollega Rico Kvistorf lægger til: