Træner sukker over nederlag

Sport DAGBLADET - 17. december 2020 kl. 21:44 Af Anders Kamper

Efter otte kampe i træk uden nederlag var TMS Ringsteds dametræner Per Wulff ikke ret godt tilfreds med, at hans hold onsdag aften tabte 21-30 til EH Aalborg efter en skidt indsats i stort set hele kampen. Intet lykkedes for TMS mod den fysiske overmagt.

- Det skulle komme på et tidspunkt, at vi ville tabe, og det kom så nu. Det undrer mig bare lidt, for vi har vist mod Hadsten og Bjerringbro, at vi godt kan være med. Aalborg ville det mere end os i dag, og det ligger også på mine skuldre. I meget få momenter viste vi, at vi kan være med, men på ingen måde nok.

Hvad er du mest skuffet eller overrasket over?

- At vi ikke er parate nok og ikke stoler nok på vores koncept, når det er svært. Vi begynder at lave andre ting, og det er skuffende. Vi vidste, at Aalborg kom med masser af fysik i begge ender, og det kan godt være, vi er rådvilde, men vi skal vinde vores dueller i sådan en kamp. Vi skal også møde fysik lørdag i Ringkøbing, og hvis vi bliver kyst af det, så bliver det en lang tur.

Hvad er løsningen, når man møder spillere, der er et hoved eller halvanden større end en selv?

- Den er, at vi skal ramme hinanden i fart, finde rummene og slippe bolden på de rigtige tidspunkter og turde tage duellerne, der kommer. Vi så det jo til sidst, hvor Sofie (Johansen, red.) tog en duel og hvor Aalborg fik en udvisning. Man skal ikke bare tage imod bolden, men rive sig fri og komme med farten. Og så skal man have energien til at gøre det, siger træneren.

- Nu bliver opgaven, at få den tro ind i hovedet på spillerne, at de godt kan, og heldigvis har vi vist, at vi godt kan. Det var værre, hvis vi havde leveret sådan her mod alle topholdene. Det har vi ikke, og jeg havde da håbet, at vi kunne spille mere med i aften (onsdag, red.). Det var vi desværre på ingen måde i nærheden af, siger træneren.

Topscorer Anne Cathrine Lundbye havde også svært ved at finde lyspunkter i nederlaget.

- Man kan da sige, at vi kom ned på jorden igen! Nu har vi haft god tur i den, men møder noget stor modstand i dag, hvor det hurtigt blev tydeligt, at de var skarpere end os. Deres skytter hamrer igennem udefra, og dem fik vi ikke styr på, og hvis skal spille op med mod de store, så skal i være skarpere, siger Lundbye, der var ene om at byde ind udefra på TMS-holdet.

Dertil var Natascha Wollesen mandsopdækket hele kampen.

- Vi fik ikke løst, at de gik frem på Natascha, og det var vi forberedt på, men en ting er at træne det, og noget andet er at stå i det i en kamp. Det er nogle store piger, vi skal kæmpe med, og måske bliver vi kyst og rystet af, at vi skal op på et andet niveau end i de sidste kampe, siger Lundbye.

- Når der står sådan et betonforsvar, så skal vi ikke ind over midten, men brede spillet ud, så vores fløje kan komme i spil. Pladsen var der ikke i midten i dag, men der endte vi for tit. Vi kom til at spille på deres præmisser.

- Nu er vi nede på jorden, men det betyder ikke, at vi ikke er et tophold. Vi mangler det sidste for at være på toppen, men vi kan sagtens lege med, og hvis vi spiller skarpere, så kan vi godt spille lige op med Aalborg og de andre. Hvis vi havde været skarpere, kunne det være blevet en rigtig sjov kamp, siger Lundbye.

Hun er sit holds topscorer med 67 mål, og det er næstbedst i rækken efter Bjerringbros Line Gyldenløve Kristensen med 84 mål.