Træner skuffet over fyring

- Spillerne vil i en anden retning end mig, og det tager jeg til efterretning, men selvfølgelig er jeg skuffet. Jeg kan godt se den forskel, og jeg er nok for ambitiøs til Taastrup lige nu. Jeg stiller krav til spillerne om fremmøde, om hvad der kendetegner et hold, hvordan man omgås hinanden og klubben med respekt. Det kommer jeg ikke til at gå på kompromis med, og det er jeg meget tydelig omkring, siger Jonas Borup.

Han lægger til:

- De sidste mange år har jeg vist, hvad der skal til for at rykke de hold, jeg har været ansvarlig for, og jeg kan ikke bare lave om på, hvad jeg vil og hvordan jeg vil have det og hvordan jeg ser kollektivet. Det er mit udgangspunkt. Jeg vil rykke på det hold, jeg har, siger Jonas Borup.