Træner om ny spiller: - Himmelråbende fantastisk

Sport DAGBLADET - 14. juli 2020 kl. 11:14 Af Anders Kamper

Den tidligere TMS Ringsted- og Roskilde-træner Thomas Brønd fortsætter oprustningen i HIK, der spiller i 2. division næste sæson.

Den status synes ikke at vare længe, for på det seneste har Brønd tiltrukket flere spillere, der har gjort sig flot i 1. division.

I weekenden stod det klart, at målvogter Kamilla Davidsen skifter til HIK, og nu meddeler HIK, at det også er lykkees at tiltrække bagspiller og tidligere TMS-topscorer Julie Frilund samt stregspiller Louise Mott. Hun har i flere sæsoner spillet i Roskilde Håndbold.

- Det er jo vanvittigt, at en klub som HIK kan få gavn og glæde af en spiller som Frilund, som har været så dominerende en spiller i 1. division. Det er lykkedes efter en længere dialog at få Frilund til at kunne se sig selv på sin rette hylde i HIK-projektet. Der er ingen tvivl om, at hun vil blive en meget markant spiller i 2. division, og at hun vil tiltrække stor opmærksomhed. Jeg ved fra vores fælles tid i TMS Ringsted, at Frilund er en meget dedikeret, og jeg er glad for, at jeg igen får lov til at arbejde sammen med hende, siger Thomas Brønd i en pressemeddelelse fra HIK.

Heri siger Julie Frilund:

- Jeg har valgt at rykke til HIK, fordi jeg havde svært ved at få studie og håndbold til at hænge sammen, så længe jeg spillede i 1. division. Det var derfor oplagt at vælge en 2. divisionsklub, der lå tættere på min bopæl. Samtidig vejede det tungt i min beslutning, at jeg igen ville få Thomas Brønd som træner, for ham har jeg været rigtig glad for - og at også Kamilla Davidsen skiftede til klubben. Der er mange fine spillere i HIK, og jeg er sikker på, vi sammen kan skabe et rigtig godt træningsmiljø med høj intensitet.

Som nævnt er Louise Mott også ny i HIK-tøjet, og igen tager træner Brønd store ord i brug:

- Det er simpelthen himmelråbende fantastisk, at vi kan få Mott til HIK. Hun er en særdeles giftig screeningsstregspiller, og så har hun en kæmpe rutine med sig. Jeg har haft en længere dialog med Mott, hvor vi har snakket om vores projekt HIK. De idéer og tanker, som ligger i projektet, har Mott købt ind på, og hun er klar til at hjælpe. Jeg kender Mott fra min tid i Roskilde og ved, hun er garant for indsats og vilje, hvilket ligger helt i tråd med vores tilgang til det at spille håndbold i HIK.

Mott selv:

- Jeg er meget glad ved at skulle spille i HIK. Jeg glæder mig helt vildt til nye udfordringer, på nyt hold, i ny klub og i 2.division. Jeg har valgt HIK, fordi jeg kender Thomas fra tidligere og tror på projektet - og fordi jeg skal spille sammen med flere gode veninder. Jeg er enormt spændt på, hvad jeg kan bidrage med til holdet og til klubben, og jeg glæder mig til at se, hvad vi sammen kan opnå. Jeg ser også frem til at kunne cykle til træning!.

Med de nye spillere er ambitionsniveauet selvsagt steget i HIK, og målet er oprykning til 1. division.

»Målet er oprykning til 1. division - og etablering af et af Sjællands bedste træningsmiljøer,« meddeler klubben.

Thomas Brønd siger til klubbens Facebook-side:

- Igennem en del år, 4-5 år faktisk, har HIK Håndbolds 2. divisionsdamer været med i toppen af 2. division og har været snublende tæt på oprykning til 1. division. Hver gang har HIK imidlertid lige manglet de sidste marginaler for at nå det forjættede land. Det er det, vi nu virkelig gerne vil lave om på. Men for man kan ændre på noget, bliver man nødt til at vide, hvad det er, man skal lave om på, for at tage det sidste skridt.

Det, som vi har analyseret os frem til, er, at:

* Vi skal være flere spillere i DS1-truppen

* Vi skal se, om vi kan hæve spillernes individuelle niveau i truppen

* Vi skal hæve vores træningsniveau

* Vi skal fokusere endnu mere på den fysiske del af håndbolden

* Vi skal sørge for at DS1-truppen bliver et naturligt samlingspunkt for ungdomsspillerne

* Vi skal gøre det attraktivt at være spiller i HIK

* Vi skal skabe endnu stærkere relationer mellem spillerne.«

- Skulle det lykkelige ske, at vi rykker op i 1. division, ved alle, som har været i 1 division, at det er for sent at forberede sig, når man først er rykket op. Grundlaget skal opbygges langt tidligere. Derfor er vi gået i gang, ikke fordi vi er sikre på, at vi rykker op, for det er vi så langt fra, men fordi, hvis det skulle ske, så er vi klar, siger Brønd.

- Vi træner tre gange om ugen, vi styrker tre gange om ugen sammen, vi har en organisation, som har styr på det, og vi har nogle super faciliteter her i Gentofte Kommune, hvor mange ting kan lade sig gøre, hvis man spørger pænt. Vi har en klub, som bakker op om pigerne og kun ønsker dem det bedste. Der er enormt mange engagerede mennesker i HIK; trænere, ledere og forældre, som kan være med til at skabe en synergieffekt om vores projekt.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi meget gerne vil vores egne HIK-spillere, og heldigvis er der mange, som har været igennem HIK og nu er rundt omkring i Danmark. Vi har også en god talentmasse i vores ungdomsafdeling, som nu skal fortsætte deres hårde arbejde, så vi kan gøre brug af dem på dameholdet på sigt.

Jeg er så vild med det arbejde, som blandt andre Phillip Valentin, Mette Vestergaard, Thomas Møller og Jens Ejlertsen har lavet på damesiden i HIK, og jeg håber nu, at jeg kan være med til, sammen med dem og spillerne, at finde de sidste marginaler, der skal til for at indfri drømmene, siger træneren.