KIF-træner Andreas Toudahl. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Træner om TMS-hjemmebane: - Et helvedes sted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træner om TMS-hjemmebane: - Et helvedes sted

Sport DAGBLADET - 27. oktober 2020 kl. 21:49 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Andreas Toudahl har spillet i Ringsted mange gange, og i aftes stod han så i hallen som træner for KIF Kolding - og han kunne ikke skjule en stor lettelse over, at hans hold vandt kampen 27-25 over TMS.

- Jeg vidste godt, at det ville blive en svær kamp, så jeg var glad, da jeg så, at TMS fik uafgjort mod TTH (32-32 i fredags, red.). Så slap jeg for at skulle fortælle mine spillere, at der ventede os en svær modstander. Når man har slået SønderjyskE og Fredericia og spillet lige op med Skjern, som vi har, tænker man, at »nu er det bare Ringsted«. Men sådan er det altså ikke. Jeg har spillet her mange gange, og også mod Dalmose, og det bliver altid en krig. Hvis man er på 90 eller 95 procent i den krig, så taber man hver eneste gang! Det er et helvedes sted at spille her - forstået på den måde, at det er en mega-god hjemmebane i forhold til energi, power og vildskab. Så kan det ikke blive kønne kampe, og man kan ikke brodere en kamp igennem her, siger Toudahl.

- Man skal kæmpe for hvert eneste mål i begge ender, og så er Ringsted bare et hold, der ikke taber stort på hjemmebane. De hægter sig fast, og når der er den mindste chance, så er de der. Jeg har set fem-seks kampe med dem, og de bliver ikke udspillet på noget tidspunkt. De bliver ved og ved og ved, og de har mange gode spillere. Morten Jensen laver otte mål i denne kamp, og han gjorde måske ikke mest ondt på os, men han tager noget opmærksomhed, som giver andre spillere plads som Mauer og Legér. Det er et godt hold, og det blev lige så svært som frygtet og forventet. Derfor er jeg kisteglad for denne sejr, siger Toudahl.

- Den er større end vores hjemmebanesejre over SønderjyskE og Ribe/Esbjerg fordi det er så svært her.

KIF Kolding fik stækket Morten H. Jensens langskud ved hele tiden at have halvanden til to mand på ham i tacklingerne, og især Benjamin Pedersen (eks-TMS´er) havde godt fat i Jensen.

- Der var en grund til, at Morten kun lavede tre mål i åbent spil, og så var der andre, der måtte lave mål, men det går ikke, at en mand laver 14. Så skal de andre jo ikke lave mange, før de har 32. Vi skulle holde Morten nede, og så måtte vi se, hvad Risom ville og kunne, for så skulle han og Legér afgøre kampen. Det er TMS måske ikke vant til - i år skal Morten afgøre kampe, og sidste år var det Nørager. Nu tog vi Morten ud, og vi lykkedes ret fint med det, siger Andreas Toudahl.

Han står i spidsen for et KIF-hold, der har overrasket i denne sæson med 10 point efter 11 kampe og en placering omkring slutspilstregen.

- I forhold til, at vi mistede to store profiler inden sæsonen grundet økonomiske problemer og lønnedgang og at der ikke var noget at hente, er det gået over al forventning. Jeg vidste, at der var krummer i de drenge her, men jeg vil arbejde langsigtet med dem, så vi træner godt og bliver gode fysisk og udvikler os - og så går vi en smule på kompromis med resultaterne, men selvfølgelig handler det om at vinde. At vi så tidligt har ramt et topniveau og fået så mange point i et svært start-program, det er jeg lykkelig for, og der er flere spillere, der har overrasket mig positivt. Og de har vist, at vi så rigtigt i at hente dem, siger KIF-træneren.