Flemming Oliver Jensen er endnu ikke færdig med livet som håndboldtræner.Foto: Køge Håndbold

Træner-ikon i spidsen for Køges U17-piger

Sport DAGBLADET - 28. april 2021 kl. 19:14 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Hvis man er omkring 35 år eller derover - og i øvrigt håndboldfan - vil man med en vis sandsynlighed godt kunne huske Virum-Sorgenfris herrehold i midt- og slut-90'erne.

Det var et hold, som i de år tilhørte den absolutte top i dansk håndbold - kulminerende i sæsonen 1996/97, hvor holdet blev dansk mester og i øvrigt nåede helt til finalen i EHF Cup'en. Et hold med flere unge kanoner, men måske hovedsageligt ført an af højrebacken Klavs Bruun Jørgensen og stregspilleren og forsvarsklippen Søren Herskind.

Træneren for Virum-Sorgenfri i de gyldne år var Flemming Oliver Jensen, en mand som i ligasammenhæng også har trænet Ajax, Holte - og ikke mindst TMS Ringsted. Hos sidstnævnte var han i en periode i 00'erne - og hér lykkedes det for TMS at holde sig oppe i Ligaen i tre sæsoner i træk.

Den bemærkelsesværdige og lange trænerkarriere har også budt på en periode som cheftræner for den polske storklub Wisla Plock, mens han også har været forbi norske Byåsen - og sådan kunne man blive ved. Men hér i »seniorårene«, om man vil, har Flemming Oliver efterhånden udelukkende gjort det i talentudviklingen.

Han efterhånden fået trænet nok etablerede spillere, fornemmer man.

- Jeg er efterhånden blevet en ældre herre, og jeg har oplevet rigtig meget inden for elitehåndbolden, men jeg har altid været meget fokuseret på den enkelte spillers udvikling, og der kan man rykke rigtig meget ved ungdomsspillere. Jeg synes, det bedste man kan gøre ved unge mennesker, det er at udvikle dem individuelt.

- Inden spillerne kommer op og bliver seniorer, er det vigtigt, at de har nogle bestemte fysiske og tekniske værktøjer. Det er noget af dét, jeg synes er spændende, tilføjer Flemming Oliver Jensen - som netop hér fra og med sidste måned påbegyndte et nyt kapitel af gerningen: Som træner for Køge Håndbolds U17-piger.

De senere år har han i en længere periode trænet pigespillere i Hillerød HK - så den nye tørn synes nogenlunde oplagt.

-Det er lidt en udfordring, jeg har sagt ja til i Køge, for holdet kommer til at miste en stor del af profilerne efter sommerferien. Køge havde et sindssygt godt U17-hold i denne sæson inden nedlukningen - det var nærmest et af landets bedste.

- Men en udfordring er jo netop også dét, jeg godt kan lide. Der bliver kun ét U17-hold i næste sæson - men til gengæld har jeg så også spillere nok dertil, siger »Oliver«, hvis barndomsklub i øvrigt er IF Stadion - mens han i dag er bosiddende i Allerød.

Den erfarne træner har i stedet for at takke pænt nej tak - som andre måske ville have gjort - i stedet valgt at tage handsken op ud fra tanken om, at selv om en række spillere forlader klubben; »så kan vi sgu stadig godt lave et rigtig godt hold«.

- Ydmyghed, nysgerrighed og en evig lyst til at lære noget nyt. De forudsætninger gælder for alle gode håndboldspillere, og dem har jeg også præsenteret for spillerne. Jeg har stadig masser af visioner, og det håber jeg at kunne vise hér, konkluderer Flemming Oliver Jensen.